Бийск: Под покровом ночи: полиция Бийска задержала подозреваемого в серии краж • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Бийск: Под покровом ночи: полиция Бийска задержала подозреваемого в серии краж

Фев 10, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

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Некоторое время назад в разных районах города произошли кражи из магазинов, аптек и финансовых организаций.

В ночное время неизвестный путем отжима двери или окна проникал в помещение и похищал денежные средства. «Везло» ему по-разному — суммы похищенного были от 2 до 25 тысяч рублей. Из нескольких магазинов подозреваемый и вовсе ушел ни с чем.

Просмотрев камеры видеонаблюдения, оперативники установили, что проникновения совершал один и тот же человек. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали ранее судимого бийчанина 1987 года рождения. Под грузом собранных доказательств ему ничего не оставалось, как написать явку с повинной в совершении девяти преступлений.

По всем фактам сотрудниками полиции возбуждены уголовные дела. В отношении задержанного избрана мера пресечения виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Под покровом ночи: полиция Бийска задержала подозреваемого в серии краж1

Бийская полиция задержала подозреваемого в краже мясных деликатесов

19:56, 05.02.2021 761

 

Бийский рабочий

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