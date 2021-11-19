Бийск: Под Бийском бывшие влюбленные делят свиней после развода
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Расставание в сельской местности проходит с особым колоритом
Так, в селе Малоенисейском в 20 км от Бийска расставание бывших сожителей не обошлось без заявлений в полицию.
Нередко бывшие супруги, когда расходятся, делят детей. Но в Малоенисейском идут разборки по поводу домашней живности.
К правоохранителям обратился 35-летний мужчина, который сообщил, что его бывшая подруга забрала себе то, что мужчина считал своим.
Женщина (она чуть постарше) при расставании ушла не одна. Себе оставила свиней и корм для них.
Определить, чьи же будут свинки после разлада в семье, жители Малоенисейского самостоятельно не смогли.