Бийск: Под тёплой шубкой: готовим мясные блюда с аппетитной сырной корочкой

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С наступлением холодов блюда тоже готовы «приодеться», чтобы быть более питательными и вкусными

Такие блюда повысят настроение в выходной и могут украсить любое праздничное застолье.

Говядина по-купечески

На 10 штук понадобится : 700-800 г филе говядины, 200 г чернослива, 1 стакан грецких очищенных орехов, 300-400 г шампиньонов, 1 луковица, 150-200 г твердого сыра, 10 ст ложек майонеза, растительное масло, соль, перец.

Мясо нарежьте тонкими большими пластинами. Каждую тонко отбейте. Поперчите, но не солите. Нарежьте грибы с луком и поджарьте на небольшом количестве масла. В конце посолите. Чернослив замочите в теплой воде на 5-7 минут, сыр натрите, орехи раскрошите.

Форму для запекания смажьте растительным маслом. Выложите в форму кусочки мяса, сверху на каждый – слой чернослива с орехами, далее – слой грибов с луком, смажьте этот слой майонезом, а затем присыпьте сыром. Запекайте в нагретой до 180 градусов духовке 50 минут.

Шницели по-аджарски

Фото: pixabay.com, 1000.menu

Понадобится : 900 г мясного фарша (свинина + курица), 100 г твердого сыра, 100 г батона (или белого хлеба), 100 мл молока, 1 луковица, укроп, 1 ч ложка хмели-сунели, черный молотый перец, соль.

Батон раскрошите, залейте молоком. Добавьте приправу, тертую или перекрученную луковицу, соль, перец. Перемешайте. Добавьте фарш, вымесите. Переложите в пакет и хорошенько отбейте об стол – так шницели будут нежнее.

Разделите фарш на 8 частей и сформируйте из него лодочки – углубления удобно делать чайной ложкой. Выложите на противень. Запекайте в прогретой до 200 градусов духовке 15-20 минут. затем посыпьте тертым сыром и разбейте в каждый шницель по яйцу. Готовьте еще минут 10. Когда белок схватится, а желток еще будет всмятку – готово. Перед подачей присыпьте рубленой зеленью.

Курица по-гавайски

Фото: pixabay.com, 1000.menu

На 10 штук понадобится : 1 кг куриного филе, 10 колец консервированного ананаса, 10 ч ложек майонеза, 150 г твердого сыра, растительное масло, черный перец, соль.

Куриное филе нарежьте тонкими платами. Отбейте, посолите, поперчите с двух сторон. Из фольги сделайте плотные полоски длиной 29 см и высотой 3 см. Соедините их в кольцо и поставьте на смазанный растительным маслом противень.

Заполните кольцо куриным мясом, так оно будет иметь аккуратную форму в виде медальонов. Смажьте мясо майонезом. Сверху положите кольца ананаса. Натрите сыр и посыпьте им ананасы.

Запекайте куриные медальоны по-гавайски в духовке при 190 градуса примерно 35 минут.

Рыба по-гречески

Фото: pixabay.com, 1000.menu

На 10 штук понадобится : 1 кг филе судака (можно любой другой рыбы), 100 г твёрдого сыра, 1-2 молодых кабачка или цукини, 4-5 помидоров, 2 зубчика чеснока, 10 ч ложек майонеза, растительное масло, перец, соль, специи по вкусу.

Филе разрежьте на порционные куски, выложите в форму, смазанную растительным маслом, посолите, поперчите. Кабачки нарежьте кружочками и слегка обжарьте в небольшом количестве масла, посолите. Помидоры нарежьте кусочками. Сыр натрите. В майонез мелко натрите чеснок, перемешайте.

На каждый кусок рыбы выложите слой из кабачков, сверху – слой из помидоров, смажьте майонезом и присыпьте твердым сыром. Запекайте в нагретой до 180 градусов духовке примерно 35-40 минут.

Свинина по-французски

Фото: pixabay.com, 1000.menu

На 10 штук понадобится : 1 кг мякоти свинины, 500 г картофеля, 3-4 помидора, 2 луковицы, 100 г твердого сыра, 10 ч ложек майонеза, растительное масло, специи для свинины, соль, перец.

Мясо нарежьте плоскими порционными кусками, каждый отбейте с обеих сторон, посолите, поперчите, приправьте специями. Лук нарежьте кольцами, помидоры и очищенный картофель – кружочками. Сыр натрите.

Форму смажьте растительным маслом, выложите слой лука, а на него – куски мяса, посолите, поперчите. На мясо выложите в один слой помидоры, а сверху – картофель. Смажьте майонезом, присыпьте сыром. Запекайте в нагретой до 180 градусов духовке примерно 40-50 минут.

Осенние сладости: готовим ароматные пироги с яблоками, морковью и тыквой

19:59, 09.11.2020 2036

Бийский рабочий