ГОРНЯК22 11.11.2021
Алтайский край

Бийск: Подозрительного бийчанина, пугающего жителей квартала АБ, проверит полиция

Горняк22
7 часов Ago

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Жительница квартала АБ сообщила, что в районе улиц Декабристов и Радищева ходит подозрительный мужчина

9 ноября в дежурную часть отдела полиции «Приобский» обратилась жительница квартала АБ. Полицейским она сообщила, что в районе улиц Декабристов и Радищева ходит подозрительный мужчина.

В результате проведения розыскных мероприятий данный гражданин был установлен. Им оказался бийчанин 1973 года рождения, проживающий в том же районе. В настоящее время он доставлен в отдел полиции. По фактам, изложенным в заявлении, проводится предварительная проверка.

Отметим, что ранее бийчане уже сообщали о подозрительном мужчине в городских соцсетях. Они утверждали, что в районе АБ мужчина пугает детей.

— Сегодня я лично стала свидетелем как этот человек чуть не напал на ребёнка в районе ул. Радищева 16. Увидев меня он испугался и ретировался. Одного ребёнка он нагнал и орал в закрытую дверь подъезде -«я до тебя все равно доберусь!Он выходит в 12-13ч. И следит за детьми ходящими по одному из школы, — утверждали бийчане.

Вероятнее всего полиция проводит проверку, как раз по этому факту.

Бийский рабочий

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