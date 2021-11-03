Бийск: Под Бийском пьяный водитель насмерть сбил подростка и уехал

9

Житель Бийского района совершил смертельное ДТП и скрылся с места происшествия.

Ночью в дежурную часть обратилась 25-летняя жительница села Большеугренево Бийского района. По ее словам, на проезжей части лежит труп подростка. На место происшествия незамедлительно выдвинулись полицейские.

Правоохранители установили, что 33-летний водитель, управляя автомобилем Honda HR-V совершил наезд на 16-летнюю местную жительницу. От полученных травм десятиклассница скончалась на месте. Мужчина с места аварии скрылся.

Сотрудники ГИБДД задержали водителя около поселка Боровой. Согласно медицинскому заключению, подозреваемый находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. К тому же, он лишен права управления транспортными средствами.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть человека). Решается вопрос о задержании в порядке 91 УПК, сообщает МУ МВД России «Бийское».

На улице Горно-Алтайской в Бийске произошло спорное ДТП

10:11, 02.11.2021 1729

Бийский рабочий