Бийск: Поддержки от государства не будет. Коротко о ситуации с COVID на 23 октября
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Власти РФ пока не планируют дополнительных мер поддержки граждан в связи с длинными нерабочими днями
- В стране выявили 37 141 новый случай COVID-19 за сутки, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных составляет более 8,1 млн. Всего выздоровели более 7,1 млн человек, умерли свыше 228 тыс. За сутки зафиксировано 1064 смерти (новый рекорд с начала пандемии).
- Роспотребнадзор: чаще всего дети заражаются коронавирусом от родителей в семье, поэтому взрослым необходимо прививаться, чтобы обезопасить не только себя, но и своих детей.
- Дмитрий Песков: в России меньше прививаются, чем в ряде европейских стран, есть проблема с сознательностью граждан.
- Кремль: власти РФ пока не планируют дополнительных мер поддержки граждан в связи с длинными нерабочими днями. Правительство пока не рассматривает более жестких ограничений для снижения заболеваемости коронавирусом в России.
- Владимир Путин: потери от пандемии превосходят потери от Первой Мировой войны.
- Валентина Матвиенко: нерабочие дни в ноябре не должны использоваться россиянами как отпуск, иначе пандемию не остановить. Однако в общефедеральном локдауне нет необходимости.
- Очных мероприятий у Путина в связи со сложной эпидемиологической обстановкой пока не будет, только по видеосвязи, заявил РИА «Новости» Песков.
- Минпросвещения разрешило колледжам уйти на каникулы с 30 октября по 7 ноября.
- В Роспотребнадзоре сообщили, что в России зафиксирован новый штамм коронавируса AY.4.2. Речь о трех случаях: два в Твери и один в Санкт-Петербурге. Причем последний был секвенирован еще в сентябре, когда AY.4.2 в России быть не могло. Эксперты полагают, что алгоритм, который анонсирует выявленные в стране штаммы, на этот раз мог ошибиться.
- В России провели 49,16 млн полных циклов вакцинации от COVID-19 (по два укола), сообщает оперштаб. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России вырос до 45,7%.
- Мошенники создали почти 50 сайтов, имитирующих портал «Госуслуги», на фоне введения нерабочих дней из-за ухудшения ситуации с коронавирусом COVID-19. На них предлагают оформить фальшивые сертификаты о вакцинации.
- Единственным противопоказанием для получения пожизненного медотвода от вакцинации против коронавируса может быть только тяжелая аллергическая реакция на препарат или его компоненты, сообщили в Роспотребнадзоре.
- Обязательная вакцинация в России возможна, только если внесена в национальный календарь. В отношении прививки от коронавируса этого сделано не было, поэтому обязательной ее назвать нельзя, заявил президент Владимир Путин.
- Фотографии с концертов в соцсетях могут стать основанием для проверки организаторов мероприятий на соблюдение антикоронавирусных мер.
- Российские фитнес-клубы в период объявленных в стране нерабочих дней потеряют около 3,67 млрд рублей выручки, сообщила глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.
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13:29, 22.10.2021 1091