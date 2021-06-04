Бийск: Подвыпивший бийчанин подозревается в краже посылок из машины курьера

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Ущерб составил почти 19 000 рублей.

22-летний курьер, собираясь утром ехать на работу, обнаружил, что в его автомобиле разбито боковое стекло.

Из салона ВАЗ-2109 пропали семь коробок с косметической продукцией, которые он должен был доставить в Солонешенский район. Ущерб составил почти 19 000 рублей, сообщают в МУ МВД России «Бийское».

О случившимся бийчанин сообщил в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали предполагаемого злоумышленника.

31-летний ранее судимый мужчина в содеянном признался и рассказал, что находясь в состоянии алкогольного опьянения увидел во дворе отечественное авто и решил его «обчистить». Вытащил коробки, спрятал их неподалеку и отправился дальше распивать спиртные напитки.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Бийский рабочий