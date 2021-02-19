Бийск: Почти вывезли: в ночь на 18 февраля в Бийске работали все виды дорожной техники • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

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Более 2000 кубометров снега вывезли с улиц Бийска минувшей ночью.

Непогода не смогла застать врасплох бийских дорожников — расчистка проезжей части, пешеходных дорожек и пространства у социально важных объектов не останавливается ни днем, ни ночью. Однако непрерывно падающий снег, неизбежно увеличивающий прирост и без того высоких сугробов, не позволяет расслабиться.

Так, только за прошедшую ночь, ООО «Дорожник» и «Приобское ДЭУ» было задействовано 4 комбинированные машины на шасси «КАМАЗ», 14 МТЗ со щетками, 10 погрузчиков, 17 самосвалов, один трактор со щеткой и отвалом, 5 грейдеров, один бульдозер Т150, 5 автобусов.

Итого, силами 73 дорожных рабочих и 57 единиц техники было вывезено 2003 кубометра снега (1344 — ООО «Дорожник» и 659 — «Приобское ДЭУ»). На посыпку дорог ушло 168 тонн пескосмеси.

Бийский рабочий