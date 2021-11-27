Бийск: Почти два года маленькая бийчанка ждала положенную ей инвалидную коляску

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Коляска была прописана ребенку в индивидуальной программе реабилитации, однако долгое время семья не могла ее получить

Спустя 705 дней бийчанка Ксюша Бесхмельницына получила долгожданную инвалидную коляску. Её стоимость — 260 тысяч рублей. При этом произведена она в России, в городе Тольятти. Вес коляски составляет 70 кг. Она электрическая, аккумуляторы заряжаются от обычной розетки, есть несколько скоростей, причём «разгоняться» можно до 20 километров в час.

— Коляска была нам прописана в индивидуальной программе реабилитации, однако долгое время мы не могли ее получить. Пока не случилась беда в нашей семье и Ксюша не сломала ноги. После этого был снят сюжет «Бийским телевидением» и сотрудники ФСС стали работать в нужном направлении. В итоге коляска у нас на руках, — рассказывает Оксана Тернова, мама Ксюши.

Напомним, в 7 лет ребенка укусил энцефалитный клещ, введённый иммуноглобулин не помог. Месяц в коме, сложное лечение. Лишь через год Ксюша снова научилась улыбаться. Сейчас ей 13 лет, но снова случилась беда. Все дело в неудачном падении. Ксюша соскользнула с коляски, которая была не приспособлена для ребенка и сломала ноги.

Лишь теперь девочке предоставили подходящую ей инвалидную коляску. При этом производителю пришлось дважды переделывать изделие, не были учтены все технические требования.

Сейчас инвалидное кресло соответствует стандартам, имеет мягкую спинку и сиденье, установлено специальное удерживающее устройство, которое препятствует выскальзыванию человека из кресла, ремни для дополнительной фиксации тела, боковые держатели и подголовник, который можно регулировать. Спинка коляски может менять угол наклона, что очень удобно.

Бийчане помогли приобрести концентратор для Ксюши Бесхмельницыной

08:39, 25.08.2021 4235

Бийский рабочий