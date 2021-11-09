Бийск: Почти сотня: за сутки в Бийске зарегистрировано 95 новых случаев COVID-19

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Бийск побил собственный антирекорд по количеству заболевших — предыдущий максимум был равен 73

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 513 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 294 пациента, умерло 28 человек, все – от COVID.

Новые случаи

Барнаул – 132

Бийск – 95

Заринск – 46

Благовещенский район – 20

Камень-на-Оби – 18

Рубцовск, Калманский, Кулундинский районы — по 12 заболевших

Локтевский, Михайловский, Третьяковский районы — по 11

Ребрихинский район – 10

Новоалтайск, Волчихинский, Петропавловский районы — по 9

Славгород, Мамонтовский, Шипуновский районы – по 8

Змеиногорский, Немецкий национальный районы — по 7, Алейск, Каменский район — по 5

Алтайский, Егорьевский, Романовский, Угловский, Хабарский районы — по 4

Советский, Табунский, Целинный районы — по 3

Алейский, Тогульский, Топчихинский районы – по 2

Залесовский, Заринский, Косихинский, Курьинский, Кытмановский, Павловский, Панкрушихинский, Первомайский, Тальменский, Троицкий, Тюменцевский, Усть-Пристанский, Чарышский районы — по 1.

Коронавирус в Алтайском крае на 8 ноября

Количество тяжелобольных – 815, из них подключено к аппаратам ИВЛ –301.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3867 человек.

398 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

460 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 92 515 человека, в том числе 7290 ребенка.

Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 332,02 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 5327 человек в день.

Смертельные каникулы: за неделю в Алтайском крае с ковидом умерло 211 человек

09:34, 08.11.2021 1611

Бийский рабочий