Бийск: Почему вашему iPad Pro 11 нужен чехол и как его выбрать

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планшет iPad Pro 11 отличается крупными размерами

Его эксплуатация была бы менее удобной, если изготовители не позаботились бы о дополнительных кейсах. Они предохраняют от повреждений, позволяют с комфортом использовать последние модели Apple.

Назначение чехлов и функции

Основное назначение аксессуаров — защита от пыли, грязи, ударов. Использование таких кейсов позволяет в разы снизить вероятность появления на корпусе трещин и сколов. Применение чехлов — хороший шанс избежать дорогостоящего ремонта при повреждении iPad.

Функции изделий:

пылезащита кнопок управления;

подставка для удобного использования планшета свободными руками;

клавиатура для комфортного набора текста;

смягчение силы удара при падении девайса с высоты, контакте с поверхностями;

защита айпада от скольжения;

предохранение штатного покрытия от царапин, изнашивания, отпечатков, сколов, трещин.

Перечень функций и степень защиты планшета зависит от форм-фактора, материалов и технологий, которые применяются при производстве аксессуара. Например, силиконовая накладка Deexe Silicone Shell предохраняет от повреждений тыльную часть и боковины, а серия книжек URBAN ARMOR GEAR закрывает все панели и может использоваться в качестве подставки.

Разновидности кейсов

По форме аксессуары делятся на 3 группы:

бамперы — защищают боковые и заднюю панели; чехлы-клавиатуры, например, AirON Premium — закрывают все грани корпуса, оснащены встроенной клавиатурой из ударопрочного пластика; кейсы-книжки — предохраняют все стороны девайса, применяются в качестве подставки.

Образцы выпускаются со стандартной или усиленной конструкцией. Первые предназначены для обычных условий использования. Вторые выдерживают повышенные нагрузки. К последним относятся чехлы улучшенного класса защиты URBAN ARMOR GEAR Metropolis. По стойкости к ударам и износу экземпляры соответствуют требованиям военного стандарта MIL STD 810G 516.6.

Материалы защитных чехлов

При изготовлении кейсов используется нередко комбинация жестких и эластичных материалов. Одни защищают от сильных ударов, другие удерживают планшет и обеспечивают амортизацию.

Основные материалы, которые применяются при производстве чехлов:

силикон — придает аксессуарам эластичность, пружинит, поглощает силу ударов;

полиуретан — отличается гибкостью, высокой стойкостью к износу, морозам, перепадам температур, деформации;

пластик — придает конструкции твердость, используется для защиты от ударов;

кожа — наиболее презентабельный вариант оформления аксессуаров для аккуратных пользователей, требует бережного отношения;

поликарбонат — твердый материал немного крепче пластика, более устойчив к ультрафиолету, не желтеет на солнце;

ткань — отличается шероховатой структурой, предотвращающей скольжение планшета в ладонях, встречается на образцах линейки Smart Case RINGKE.

Бийский рабочий