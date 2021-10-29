Бийск: Почему вашему iPad Pro 11 нужен чехол и как его выбрать
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планшет iPad Pro 11 отличается крупными размерами
Его эксплуатация была бы менее удобной, если изготовители не позаботились бы о дополнительных кейсах. Они предохраняют от повреждений, позволяют с комфортом использовать последние модели Apple.
Назначение чехлов и функции
Основное назначение аксессуаров — защита от пыли, грязи, ударов. Использование таких кейсов позволяет в разы снизить вероятность появления на корпусе трещин и сколов. Применение чехлов — хороший шанс избежать дорогостоящего ремонта при повреждении iPad.
Функции изделий:
- пылезащита кнопок управления;
- подставка для удобного использования планшета свободными руками;
- клавиатура для комфортного набора текста;
- смягчение силы удара при падении девайса с высоты, контакте с поверхностями;
- защита айпада от скольжения;
- предохранение штатного покрытия от царапин, изнашивания, отпечатков, сколов, трещин.
Перечень функций и степень защиты планшета зависит от форм-фактора, материалов и технологий, которые применяются при производстве аксессуара. Например, силиконовая накладка Deexe Silicone Shell предохраняет от повреждений тыльную часть и боковины, а серия книжек URBAN ARMOR GEAR закрывает все панели и может использоваться в качестве подставки.
Разновидности кейсов
По форме аксессуары делятся на 3 группы:
- бамперы — защищают боковые и заднюю панели;
- чехлы-клавиатуры, например, AirON Premium — закрывают все грани корпуса, оснащены встроенной клавиатурой из ударопрочного пластика;
- кейсы-книжки — предохраняют все стороны девайса, применяются в качестве подставки.
Образцы выпускаются со стандартной или усиленной конструкцией. Первые предназначены для обычных условий использования. Вторые выдерживают повышенные нагрузки. К последним относятся чехлы улучшенного класса защиты URBAN ARMOR GEAR Metropolis. По стойкости к ударам и износу экземпляры соответствуют требованиям военного стандарта MIL STD 810G 516.6.
Материалы защитных чехлов
При изготовлении кейсов используется нередко комбинация жестких и эластичных материалов. Одни защищают от сильных ударов, другие удерживают планшет и обеспечивают амортизацию.
Основные материалы, которые применяются при производстве чехлов:
- силикон — придает аксессуарам эластичность, пружинит, поглощает силу ударов;
- полиуретан — отличается гибкостью, высокой стойкостью к износу, морозам, перепадам температур, деформации;
- пластик — придает конструкции твердость, используется для защиты от ударов;
- кожа — наиболее презентабельный вариант оформления аксессуаров для аккуратных пользователей, требует бережного отношения;
- поликарбонат — твердый материал немного крепче пластика, более устойчив к ультрафиолету, не желтеет на солнце;
- ткань — отличается шероховатой структурой, предотвращающей скольжение планшета в ладонях, встречается на образцах линейки Smart Case RINGKE.