Бийск: Почти половина лифтов в алтайских многоэтажках выйдет из строя к 2025 году

6

Из-за нехватки 1 млрд рублей средств с 2025 года не смогут эксплуатироваться около 2 тысяч лифтов

Финансирование программы капремонта многоквартирных домов в Алтайском крае обеспечено наполовину: из-за ежегодной нехватки 1 млрд рублей средств на эти цели с 2025 года не смогут эксплуатировать почти 2 тыс. лифтов. Об этом сообщил на заседании правительства министр строительства и ЖКХ региона Иван Гилев.

Основной проблемой реализации программы капремонта в крае является дефицит средств: ежегодно собственниками помещений оплачивают порядка 1 млрд рублей, тогда как необходимый объем работ оценивается в размере порядка 2 млрд рублей.

— Одним из следствий недостаточного финансирования программы является ситуация с заменой лифтового оборудования: из 4 тыс. 924 лифтов в многоквартирных домах 1 тыс. 952 лифта после 15 февраля 2025 года не смогут эксплуатироваться. Общая стоимость по замене лифтового оборудования составляет почти 5 млрд рублей и источников финансирования в фонде регоператора нет, — рассказал глава ведомства.

Он также сообщил, что до 2043 года в регионе необходимо отремонтировать 8 тыс. 495 многоквартирных домов, в которых проживают 935 тыс. человек.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил профильным ведомствам приступить к формированию размера платы за капитальный ремонт на 2022 год, при этом учитывать возможность дифференцированного подхода в этом вопросе.

В Алтайском крае могут повысить размер взносов за капитальный ремонт

08:14, 27.10.2021 881

Бийский рабочий