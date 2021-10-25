Бийск: Почти все учреждения культуры закроют. Коротко о ситуации с COVID на 25 октября
0
Однако для театров и музеев сделано исключение, сообщили в Минкульте России
- В России за прошедшие сутки выявили 35 660 новых заболевших COVID-19. Рекордсменом по новым заболевшим традиционно стала Москва — 5279 новых случаев. Следом идут Санкт-Петербург (3297) и Подмосковье (3030). Также впервые больше 1 тыс. случаев выявили в Самарской области — там зафиксировали 1093 зараженных.
- В России провели 49,16 млн полных циклов вакцинации от COVID-19 (по два укола), сообщает оперштаб. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России вырос до 45,7%.
- Невыработка антител к коронавирусу после вакцинации двумя разными препаратами от коронавируса свидетельствует о том, что у человека «редкая иммунологическая поломка». Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
- В России во время нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября будут закрыты федеральные учреждения культуры, однако для театров и музеев сделано исключение. «Федеральным учреждениям культуры, за исключением театров и музеев, приостановить функционирование в период нерабочих дней», говорится в сообщении Минкульта.
- Пандемия коронавируса нанесла существенный ущерб рынку труда, но и стала для многих временем перемен. Почти 40% россиян сменили сферу деятельности за это время, при этом более половины стали зарабатывать больше и новых перемен не планируют, сообщили РИА Новости в исследовательском центре «Зарплаты.ру».
- В Петербурге с 30 октября по 7 ноября приостанавливают работу общепита и объектов розничной торговли, кроме аптек и продовольственных магазинов. Также закрывают фитнес-центры, бассейны, аквапарки, океанариумы, аттракционы и другие объекты развлечения и досуга, сообщают власти города.
- Власти Тувы усилили меры по борьбе с распространением COVID-19. В частности, на период действия нерабочих дней в начале ноября будет приостановлена работа общественного транспорта в столице республики Кызыле. Также перестанут работать ТЦ, кафе и рестораны, ночные клубы и другие заведения.
«Где деньги, Вов?» Что говорят бийчане о нерабочих днях, введенных президентом
14:34, 24.10.2021 1558