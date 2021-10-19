Бийск: Почему в Бийске плохо относятся к переселенцам из ветхого жилья

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Горожане избегают соседства с переселенцами не только в одном доме, но и районе

В Бийске действует муниципальная адресная программа «Сокращение аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Бийск на 2020-2030 годы». Многоквартирные дома, признанные негодными для проживания, постепенно теряют своих жильцов.

Кто-то переходит сразу в новую квартиру, кто-то начинает снимать за свои средства или уходит к родственникам. Иные вынуждены остаться на разрухе – идти им некуда. Но жалости и понимания люди, вынужденные обитать в опасном полуразрушенном строении, у бийчан не вызывают. Почему в городе не любят переселенцев с аварийного жилья, выяснял «БР».

Известен как «дом с козами»

Дом по ул. Главэлеватор, 4 (на некоторых картах он обозначен как ул. Главэлеватор, 4а – это одно и то же строение, прим.ред.) мог бы считаться классическим местом бывших переселенцев. Многоквартирный, двухэтажный, с двумя подъездами. Балконов в нем нет, он 1949 года постройки. Расположен на съезде к Понтонному мосту.

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Как раз в этом году Бийск расцветал: появилась своя витаминно-кондитерская фабрика (в будущем «Алтайвитамины»), в город приезжали с выступлениями известные театральные труппы из Москвы. Помимо обычных школ, развивались спортивные отделения: лыжи, коньки, легкая атлетика, гимнастика и другие. В то время квартиры не только покупали: молодые специалисты могли их заработать. Комнаты давали и простым рабочим кадрам, так нужным в производственной жизни города.

В вышеупомянутом доме комнаты и квартиры получались самого разного метража. Так, есть квартиры по 9,9кв.м , 10 кв.м., 12,4 кв.м., 13,4 кв.м. Интересно, что помещение в 9,6 кв.м могло быть зарегистрировано как «комната», а в 9,7 – как квартира. Самая большая жилплощадь по документам в этом доме – 27,8кв.м.

Бийчанам этот дом известен был как «дом с козами». Когда ни о каких контактных зоопарках еще не было речи, хозяева одной из квартир организовали настоящий загон для коз. Белые козочки паслись как в ограждении, так и часто бродили на свободном выпасе. Они охотно принимали хлеб и другие лакомства из рук прохожих. В этом же доме был и есть магазин.

Жители многоквартирного дома разводили коз Фото: Максим Лычагин

В настоящее время дом выглядит неопрятно. Кое-где он погорел, все двери и окна в основном открыты и забиты хламом. Магазин на первом этаже – действующий. Одна из квартир кажется жилой, там еще есть стекла и дверь. Но хозяин дверь не открывает, и на стук не реагирует.

Но нас пугает выходящий из темноты мужчина.

– Вы живете тут? – Нет, ищу дрова, — говорит он, и снова уходит в темноту. По уверенному шагу ясно, что поход «за дровами» в этот дом для человека случился не впервые.

Там живет «контингент»

Тем, кто успешно переселился в свои небольшие, но новые квадратные метры, приходится сталкиваться с нелюбовью своих «нормальных» соседей. Откровенно говоря, слава от переселенцев идет такая: в большинстве своем это выпивохи, люди, привыкшие вести асоциальный образ жизни. Увы, правды в этом много.

– Проходя мимо синих новостроек на Зелёном Клине, сразу понимаешь, какой контингент там живет, – рассказывает «БР» Дарья, которая живет неподалеку. – Почти сразу после переезда новых жителей, под окнами этих домов стало очень грязно. Внизу валяются бычки, бутылки и не только. Кроме того, в какое время бы там не шёл, хоть днём в будний день, обязательно откуда -нибудь звучит музыка или на балконе гудит нетрезвая компания. Страшно подумать, как жить с такими соседями!

Также новые жители района облюбовали берег реки, в хорошую погоду там теперь постоянно пикники и попойки с музыкой.

– Ну и ещё одно серьезное неудобство в том, что дома в районе понастроили, а школы нет. Сейчас, я так подозреваю, именно из-за этого в Гимназии, например, пять первых классов набрали, по 30 человек. Это тоже очень дискомфортно, – рассудила бийчанка.

Привыкшие жить в плохих условиях, бийчане не стремятся к "лучшей жизни" Фото: Анна Сабанова

Опасность остается и в тех домах, из которых жильцы все-таки съехали: в них лазят дети, ночуют бомжи. И бродят случайно зашедшие в поисках уцелевших и годных вещей, горожане. Попадая на эту неубранную территорию, где на земле раскиданы детские вещи, бытовые предметы, ощущаешь себя как минимум некомфортно.

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Сносить дом с одним магазином и одним жильцом будут еще нескоро. Сложно предугадать, что может произойти здесь за долгий срок.

Им должны, а нам?

В то же время бийчане искренне не понимают, почему переселенцам дают жилье или выплачивают деньги. Читатели «БР» пишут:

– Даже чтобы взять ипотеку, нужен немаленький заработок. А уж расплатиться за нее – кабала на десятки лет. И достаточно пары несчастных случаев, чтобы лишиться жилья и всех вложенных денег. – Интересный момент, платят налоги все, а жильё дают избранным. Я тоже хочу получить жильё, не важно в каком году, главное бесплатно, и не в ипотеку. Где можно очередь занять? Да еще я возмущаться могу, и писать гневные и обличающие посты против администрации! – Поддерживаю. Батрачу на двух работах, взял ипотеку сразу на трехкомнатную квартиру, осталось всего три года платежей. Вообще не поддерживаю всех этих «нуждающихся».

В аварийных домах становятся ненужными не только вещи, но и люди Фото: Анна Сабанова

Горожане уверены, что жители «аварийки» немало способствовали своему бедственному положению. Например, не содержали дом должным образом, вовремя не ремонтировали. Те, кто приобретал там квартиры же «видели, в каком они состоянии».

– Хотят на халяву получить благоустроенные хоромы, – пишут в комментариях читатели «БР». – Бегают, собирают документы, что дом аварийный и ветхий, и не занимаются его содержанием.

Тут же вспоминают знаменитый «пьяный квартал» и дом на ул.Разина, который переселенные жильцы смогли сделать неприглядным за короткое время. Но в каждом правиле есть исключения. Семьи, которые заработали жилье своим трудом, где есть дети и нет алкоголя на столе. Или инвалиды и пожилые люди, которые по здоровью не могут начать все с чистого листа.

– Наш дом еле дышит! Все с этого дома разъехались, а мне и бежать-то некуда. Страшно жить, того и глядишь рухнет если не крыша, то сам дом, – говорят жители аварийных домов. И укорять их за бездействие и попрошайничество – становится как-то неловко.

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07:41, 11.10.2021 2445

Бийский рабочий