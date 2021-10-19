Бийск: Почему в Бийске плохо относятся к переселенцам из ветхого жилья
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Горожане избегают соседства с переселенцами не только в одном доме, но и районе
В Бийске действует муниципальная адресная программа «Сокращение аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Бийск на 2020-2030 годы». Многоквартирные дома, признанные негодными для проживания, постепенно теряют своих жильцов.
Кто-то переходит сразу в новую квартиру, кто-то начинает снимать за свои средства или уходит к родственникам. Иные вынуждены остаться на разрухе – идти им некуда. Но жалости и понимания люди, вынужденные обитать в опасном полуразрушенном строении, у бийчан не вызывают. Почему в городе не любят переселенцев с аварийного жилья, выяснял «БР».
Известен как «дом с козами»
Дом по ул. Главэлеватор, 4 (на некоторых картах он обозначен как ул. Главэлеватор, 4а – это одно и то же строение, прим.ред.) мог бы считаться классическим местом бывших переселенцев. Многоквартирный, двухэтажный, с двумя подъездами. Балконов в нем нет, он 1949 года постройки. Расположен на съезде к Понтонному мосту.
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Как раз в этом году Бийск расцветал: появилась своя витаминно-кондитерская фабрика (в будущем «Алтайвитамины»), в город приезжали с выступлениями известные театральные труппы из Москвы. Помимо обычных школ, развивались спортивные отделения: лыжи, коньки, легкая атлетика, гимнастика и другие. В то время квартиры не только покупали: молодые специалисты могли их заработать. Комнаты давали и простым рабочим кадрам, так нужным в производственной жизни города.
В вышеупомянутом доме комнаты и квартиры получались самого разного метража. Так, есть квартиры по 9,9кв.м , 10 кв.м., 12,4 кв.м., 13,4 кв.м. Интересно, что помещение в 9,6 кв.м могло быть зарегистрировано как «комната», а в 9,7 – как квартира. Самая большая жилплощадь по документам в этом доме – 27,8кв.м.
Бийчанам этот дом известен был как «дом с козами». Когда ни о каких контактных зоопарках еще не было речи, хозяева одной из квартир организовали настоящий загон для коз. Белые козочки паслись как в ограждении, так и часто бродили на свободном выпасе. Они охотно принимали хлеб и другие лакомства из рук прохожих. В этом же доме был и есть магазин.Жители многоквартирного дома разводили коз Фото: Максим Лычагин
В настоящее время дом выглядит неопрятно. Кое-где он погорел, все двери и окна в основном открыты и забиты хламом. Магазин на первом этаже – действующий. Одна из квартир кажется жилой, там еще есть стекла и дверь. Но хозяин дверь не открывает, и на стук не реагирует.
Но нас пугает выходящий из темноты мужчина.
– Вы живете тут?
– Нет, ищу дрова, — говорит он, и снова уходит в темноту. По уверенному шагу ясно, что поход «за дровами» в этот дом для человека случился не впервые.
Там живет «контингент»
Тем, кто успешно переселился в свои небольшие, но новые квадратные метры, приходится сталкиваться с нелюбовью своих «нормальных» соседей. Откровенно говоря, слава от переселенцев идет такая: в большинстве своем это выпивохи, люди, привыкшие вести асоциальный образ жизни. Увы, правды в этом много.
– Проходя мимо синих новостроек на Зелёном Клине, сразу понимаешь, какой контингент там живет, – рассказывает «БР» Дарья, которая живет неподалеку. – Почти сразу после переезда новых жителей, под окнами этих домов стало очень грязно. Внизу валяются бычки, бутылки и не только. Кроме того, в какое время бы там не шёл, хоть днём в будний день, обязательно откуда -нибудь звучит музыка или на балконе гудит нетрезвая компания. Страшно подумать, как жить с такими соседями!
Также новые жители района облюбовали берег реки, в хорошую погоду там теперь постоянно пикники и попойки с музыкой.Привыкшие жить в плохих условиях, бийчане не стремятся к "лучшей жизни" Фото: Анна Сабанова
– Ну и ещё одно серьезное неудобство в том, что дома в районе понастроили, а школы нет. Сейчас, я так подозреваю, именно из-за этого в Гимназии, например, пять первых классов набрали, по 30 человек. Это тоже очень дискомфортно, – рассудила бийчанка.
Опасность остается и в тех домах, из которых жильцы все-таки съехали: в них лазят дети, ночуют бомжи. И бродят случайно зашедшие в поисках уцелевших и годных вещей, горожане. Попадая на эту неубранную территорию, где на земле раскиданы детские вещи, бытовые предметы, ощущаешь себя как минимум некомфортно.
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Сносить дом с одним магазином и одним жильцом будут еще нескоро. Сложно предугадать, что может произойти здесь за долгий срок.
Им должны, а нам?
В то же время бийчане искренне не понимают, почему переселенцам дают жилье или выплачивают деньги. Читатели «БР» пишут:
В аварийных домах становятся ненужными не только вещи, но и люди Фото: Анна Сабанова
– Даже чтобы взять ипотеку, нужен немаленький заработок. А уж расплатиться за нее – кабала на десятки лет. И достаточно пары несчастных случаев, чтобы лишиться жилья и всех вложенных денег.
– Интересный момент, платят налоги все, а жильё дают избранным. Я тоже хочу получить жильё, не важно в каком году, главное бесплатно, и не в ипотеку. Где можно очередь занять? Да еще я возмущаться могу, и писать гневные и обличающие посты против администрации!
– Поддерживаю. Батрачу на двух работах, взял ипотеку сразу на трехкомнатную квартиру, осталось всего три года платежей. Вообще не поддерживаю всех этих «нуждающихся».
Горожане уверены, что жители «аварийки» немало способствовали своему бедственному положению. Например, не содержали дом должным образом, вовремя не ремонтировали. Те, кто приобретал там квартиры же «видели, в каком они состоянии».
– Хотят на халяву получить благоустроенные хоромы, – пишут в комментариях читатели «БР». – Бегают, собирают документы, что дом аварийный и ветхий, и не занимаются его содержанием.
Тут же вспоминают знаменитый «пьяный квартал» и дом на ул.Разина, который переселенные жильцы смогли сделать неприглядным за короткое время. Но в каждом правиле есть исключения. Семьи, которые заработали жилье своим трудом, где есть дети и нет алкоголя на столе. Или инвалиды и пожилые люди, которые по здоровью не могут начать все с чистого листа.
– Наш дом еле дышит! Все с этого дома разъехались, а мне и бежать-то некуда. Страшно жить, того и глядишь рухнет если не крыша, то сам дом, – говорят жители аварийных домов. И укорять их за бездействие и попрошайничество – становится как-то неловко.
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07:41, 11.10.2021 2445