Бийск: Почтальон из Бийска оформила кредиты и отдала полмиллиона рублей мошенникам
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Женщина взяла в двух банках 426 000 рублей и всю сумму перевела на счета, которые продиктовал злоумышленник.
Накануне 40-летнему почтальону из Бийска поступил звонок с номера, начинающегося на +495… . На том конце провода был якобы сотрудник правоохранительных органов из Москвы.
По словам мужчины, неизвестные от имени бийчанки подали заявки на получение кредитов сразу в несколько банков. Для того, чтобы деньги не оказались в руках мошенников, необходимо пройти в финансовые учреждения и самостоятельно оформить займ.
В итоге женщина взяла в двух банках 426 000 рублей и всю сумму перевела на счета, которые продиктовал злоумышленник. Когда жительница наукограда поняла, что ее обманули, то обратилась с заявлением в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщают в МУ МВД России «Бийское».
Полицейские по-прежнему призывают бийчан быть максимально бдительными и острожными. Избегайте необдуманных действий. Прежде чем принимать решения связанные с деньгами, несколько раз подумайте, и только убедившись в безопасности, совершайте их.
В Бийске произошел резкий скачок числа преступлений, связанных с мошенничеством
11:50, 09.10.2021 959