Бийск: Почти 19 км трассы Бийск-Белокуриха обновят этим летом в рамках нацпроекта

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В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» сейчас ремонтируется трасса к городу-курорту Белокуриха

Завершить работы планируется до конца текущего строительного сезона, сообщает Минтранс Алтайского края. Выполняет работы бийское предприятие Юго-Восточное ДСУ – всего в планах обновить 18,6 км автодороги направления Бийск-Белокуриха.

Уже выполнены работы по срезке существующего покрытия и выравнен слой дорожного полотна при помощи горячей асфальтобетонной смеси. На очереди работы по устройству верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона, после чего будет нанесена дорожная разметка из термопластика.

Отмечается, что дорожные работы проводятся под контролем заказчика – это предприятие «Алтайавтодор», а также качество работ проверяет строительная лаборатория.

Всего на ремонт участка трассы Бийск – Белокуриха потратят 218,6 млн рублей.

14 км дороги Бийск-Карабинка-граница Республики Алтай обновят за два года

18:50, 31.05.2021 678

Бийский рабочий