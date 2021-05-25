Бийск: Почему Суперлуние 26 мая 2021 года считается самым опасным днём

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Астрологи советуют всегда обращать особое внимание на дни, в которые Луна наиболее активна, ведь они нередко бывают неблагополучными.

26 мая 2021 года мы станем свидетелями Суперлуния: это значит, что луна приблизится максимально близко к Земле, и окрасится в красноватый или оранжевый оттенок.

Переход Луны в Знак Стрельца 26 мая 2021 года

Первая опасность этого дня связана с тем, что Полная Луна окажется в Знаке Стрельца. Стихия Огня лишь еще больше «раскачает» Луну, которая и без того в моменты своего пикового энергетического состояния непредсказуема и опасна. Когда ночное светило в Стрельце, стоит опасаться дальних поездок и смены обстановки. Также эксперты не рекомендуют добиваться поставленных задач посредством хитрости, обмана, грубой силы.

Это значит, что 26 число станет днем иллюзий, эмоционального всплеска. Многие люди могут затаить друг на друга обиды. В отношениях будет преобладать недоверие, ревность. Уважение в деловой среде может смениться завистью, местью, обманом, стремлением к легкой наживе. Словом, доверять лучше только себе самим.

Суперлуние

26 мая будет не просто Полнолуние, а суперлуние. Это значит, что наш спутник приблизится к земле на максимально возможное расстояние. Это усилит его воздействие на 10-15 %, что весьма ощутимо. Получается, что Луна будет в одном из самых негативных Знаков для полнолуния, да еще и ближе к нам, а затмение, как назло, будет тоже полным. Такое совпадение бывает достаточно редко.

Лунное затмение

26 мая произойдет полное лунное затмение. Визуально это будет заметно благодаря красноватому или оранжевому окрасу Луны. Это событие может помешать благоприятному завершению весны. В этот день необходимо быть предельно осторожными.

Большая опасность может исходить от людей. Лунное затмение в Стрельце означает, что на предательство может пойти практически кто угодно. Кому-то захочется спастись от проблем, а кто-то вознамерится нажиться на чужом горе. Другим людям просто будет скучно. 26 мая станет временем расцвета манипуляторов, токсичных личностей. Опасность будет всюду.

Ни в коем случае не рассказывайте никому о своих планах и не начинайте новых дел в этот день. Даже малейший риск может пустить под откос все ваши планы.

26 мая следует помнить об известной поговорке: «Хочешь сделать что-то хорошо — сделай это сам». Надеяться в этот день на окружающих не нужно.

Как пережить неурядицы 26 мая 2021 года

Первое, что вам стоит уяснить про события 26 числа, — это то, что они будут иметь последствия. Главным событием можно назвать затмение. Его негативное воздействие не ограничится одним днем, а последствия могут тянуться на месяцы вперед.

26 числа лучше не совершать поступков, о которых вы можете пожалеть. Люди злопамятны, а судьба не склонна к всепрощению. Предательства, обман и негатив обязательно будут иметь свои последствия.

Если вам представится возможность помочь кому-то из близких, обязательно ею воспользуйтесь, но не просите ничего взамен. Согласно закону бумеранга, ваша доброта обязательно вернется к вам сторицей.

Какого числа полнолуние в мае 2021, что можно и нельзя делать в этот день

19:40, 23.05.2021 17342

Бийский рабочий