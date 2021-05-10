Бийск: Почему им можно? Бийчане возмущены отменой салюта в честь Дня Победы

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В Бийске сегодня проходят мероприятия, посвященные 9 Мая, однако всех волнует и еще один вопрос: «А салют будет?»

Об этом бийчане спрашивают друг у друга в городских пабликах и, в частности, в паблике Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города, которое и готовит мероприятия праздничного дня.

Одна из бийчанок задала вопрос администрации города (кстати, эти комментарии администрация Бийска впоследствии удалила):

— Почему такая скудная программа в такой важный день? И салют отменили… В Барнауле аж пять площадок одновременно будет салютовать, а мы чем хуже?

— Программа не интересная, а людям с ребятней некуда податься! Суть этих мероприятий не в галочках для отчета, а в воспитании этой ребятни! Уже подростки не понимают в чем суть празднования, а малышня и подавно не будет знать через что прошла страна, чтобы они в ней жили! – так считают бийчане, в частности, это один из комментариев на нашем сайте.

Действительно, в Барнауле салюты проведут во всех городских районах — глава города Вячеслав Франк за несколько дней до Дня Победы об этом договаривался с губернатором края Виктором Томенко.

— Так как по данным Роспотребнадзора в Барнауле в настоящее время сложилась спокойная эпидемиологическая ситуация, а также учитывая значимость этого праздника и многочисленные обращения барнаульцев, принято решение о проведении 9 мая праздничных фейерверков. Чтобы соблюсти требование Роспотребнадзора и не допустить массового скопления людей, салюты проведут на нескольких площадках, — сообщили в пресс-службе мэрии Барнаула.

Добавим, что праздничный салют также смогут увидеть и жители соседней с Бийском Белокурихи.

А вот администрация Бийска этого не сделала, поэтому в городе пройдут только праздничные концерты – на Петровском бульваре, в КСЦ на Льнокомбинате, на площади у ГДК и у ДК БОЗ.

И у бийчан есть закономерный вопрос: «А в Бийске что, по сравнению с Барнаулом, ситуация в эпидемическом плане хуже?». Если верить данным статистики того же Роспотребнадзора, то в Барнауле официально заболевших ковидом в разы больше, чем сейчас в наукограде (например, сегодня бийчан заболело 8, барнаульцев – 21, и такое соотношение наблюдается практически ежедневно).

Напомним, в последний раз празднично салютовали в Бийске на бульваре Петра при встрече нового 2020-го года – с того времени в городе ни разу фейерверки не устраивали.

Парад и селфи: в Бийске закончилось торжественное мероприятие у Мемориала Славы

10:25, 09.05.2021 3664

Бийский рабочий