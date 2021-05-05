Бийск: Почти по плану: поликлиники Бийска перестроили режим работы из-за праздников

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Приказ о работе или отдыхе в каждое медицинское учреждение города поступил разный.

Некоторые поликлиники работают по плану, другие же вышли на законный отдых. Так, некоторым пациентам, которые должны были прийти на прием во 2-ую городскую больницу, с 4 по 10 мая, его перенесли:

– Мой ребенок получил травму руки в апреле, и снимать гипс мы должны были 6 мая. Но нам позвонили, и предложили сделать это раньше на несколько дней. Снимок показал, что все в порядке, гипс сняли – проблемы я в этом не вижу, – сообщила мама одного из пациентов травмпункта.

При этом детские поликлиники график работы не меняли, врачи ведут прием все праздничные дни, работают от и до: даже бухгалтерия. Например, если попробовать записать ребенка в детскую поликлинику №2, мы увидим, что сделать это можно буквально день в день. Попасть можно и к участковому педиатру, и на фильтр. Интересно, что появились даже «редкие» талоны, достать которые в обычное время очень сложно. Например, к детскому стоматологу, логопеду, урологу-андрологу.

Напротив, в городской больнице №4 добились того, что «врачи – тоже люди», и в указанный Президентом РФ срок они получат возможность передохнуть. Так, при записи через сервис «Госуслуги» в данное медицинское учреждение появляется табличка: «Запись открыта с 13 по 18 мая», или иная – в зависимости от загруженности специалиста. Однако ранее 11 мая записаться к врачу не получится.

Жители Алтайского края жалуются, что из-за праздников поликлиники отменяют приём

09:21, 27.04.2021 3744

Бийский рабочий