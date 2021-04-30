Бийск: Почем кулич для народа: бийчане готовятся встречать светлый праздник Пасхи

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В бийских продуктовых магазинах появилась ароматная нарядная сдоба – куличи, а также другие атрибуты праздника.

Корреспонденты «БР» внимательно рассмотрели прилавки, чтобы оценить, что в этом году могут купить бийчане из традиционных атрибутов пасхального стола.

Не секрет, что маркетологи торговых сетей достаточно креативны и все более-менее значимые праздники для них это прежде всего способ увеличить продажи и поднять интерес к сети. Даже самые небольшие магазины приготовили к Пасхе «уголок мерчендайзера» — грамотную выкладку товаров, относящихся к празднику.

Основной покупательский ажиотаж придется на субботу – кстати, тоже праздничную, но совсем не православную. Но уже и сегодня в магазинах людей много – пока покупают лишь сдобу, яйца и вино. А вот еще одно пасхальное лакомство – творожную пасху – приобретать будут ближе к дате.

Пасха – один из самых светлых русских православных праздников. В этот день принято ходить в гости, приглашать к себе родных и знакомых, обмениваться традиционными пасхальными яствами. И даже не в самой религиозной семье на Пасху всегда ставят на стол традиционные блюда: пасхальный кулич, крашенки и творожную пасху.

Кулич – если его готовить самостоятельно – это удовольствие дорогое и трудозатратное. Куличи пекут всегда по особому рецепту, чтобы они получились пышными, высокими – пасхальный кулич напоминает нам о той закваске, которую Господь сравнил с Царством Небесным. Чтобы кулич был вкусным, испечь его нужно самим, потому что в куличи фабричного производства почти никогда не добавят чистые сливки, настоящее сливочное масло и многие другие вкусные компоненты, из которых и складывается пасхальная сдоба.

Сегодня хозяйки выпечкой занимаются мало – работа, хлопоты, времени не хватает, поэтому многим проще купить сдобный кулич из магазина. Их предлагают все торговые сети, в которых есть отделы с выпечкой – «Аникс», «Форне», «Мария-Ра» и т.д. Есть в продаже и фабричные куличи от производителей, например, «Яшкино». Как правило, все они упакованы и в меру украшены. А цена варьируется в зависимости от размера и наполнения – от 120-150 рублей и выше.

Витрины с куличами расположены всегда близко к входу в магазин или рядом с кассами – у маркетологов это зона импульсных покупок: пока человек стоит в очереди, он обратит внимание на необычную раскладку, положит в корзинку товар, который вроде бы и не думал приобретать.

Сейчас торговые сети декорировали целые «островки» с товарами – в ход идут не только куличи, яйца и столовый декор, также и бутылки с кагором, и все, что касается петушино-куриной тематики.

Если не нравятся куличи из «масс-маркета», можно сделать и на заказ – здесь и вид, и наполнение, и украшения будут другими, созданными специально для вас, более вычурными. Можно заказать кулич в кондитерских предприятиях, которые занимаются выпечкой тортов и пирожных, а можно и у частных кондитеров, они в последнее время стали очень популярны. Правда, о куличе по индивидуальному заказу нужно побеспокоиться заранее – за два-три дня до праздника заказ могут уже не взять в работу.

Есть и отступления от правил – так, в последнее время в тренде имбирные пряники, которые частные кондитеры пытаются реализовывать под различные даты – Новый год, 8 марта, Пасху и т.д. Но, надо отдать должное, пряники с пасхальным декором, хотя каноном и не являются, очень украшают праздничный стол.

Нежная творожная пасха символизирует на пасхальном столе агнца (ягненка) – существо кроткое, доверчивое. Пасхальный агнец – это символ любви Бога к людям, подвиг милосердия и сострадания. Творожную пасху лучше приготовить самим – к творогу, сливочному маслу и сахару для вкуса советуем прибавить сгущенное молоко, цукаты и орехи.

Пасха – лакомство дорогое и с небольшим сроком годности. Как правило, творожное изделие нужно употребить за сутки с момента его изготовления, поэтому пасхи пока не продаются. Но примерная цена уже известна – от 400 рублей за 500 грамм изделия.

Особое праздничное настроение на Пасху создают традиционные крашеные яйца. Их расписывают причудливыми узорами, красят в различные цвета. Но традиционно больше всего яиц окрашенных в красный цвет. По традиции куличи и яйца освящали в храмах. Их дарили родным и знакомым, раздавали нищим, оставляли в церкви. Освященное пасхальное яйцо за столом ели первым, когда возвращались с заутрени и садились за праздничный стол.

Если вы не хотите «марать» руки сами или у вас нет времени, в некоторых магазинах в продаже имеются готовые крашенки – от 13-15 рублей за одну штуку.

Но в семьях с детьми покраской и украшением яиц обычно с удовольствием занимаются мамы – тем более, что в продаже бывают различные «Наборы для творчества», в которых есть все для создания креативной поделки – и ребенку интересно, и стол будет чем украсить.

Вариант для совсем ленивых – термопленка. Быстро, не дорого и красиво – в продаже есть всевозможные виды термо-иллюстраций. Яйцо для начала нужно сварить вкрутую, затем остудить, продеть в термопленку (смотрите, чтобы яйца были не слишком большие – лучше категории С1 или С2) и в столовой ложке по очереди следует опускать яйца в пленочке в кипящую воду.

Правда, в последние годы от термопленок и искусственных красителей хозяйки все-таки отказываются – все больше в сторону «био» и «эко», возвращаются, так сказать, к «бабушкиному» способу варить яйца в луковой шелухе. Говорят, что также хорошо из натуральных красителей подходят для окраски яиц черника, вишня, куркума.

Кроме продуктов в магазинах полно самых разнообразны сопутствующих товаров и украшений для пасхального стола – это тарелки (с выемками для яиц), корзинки, шкатулки, а также магниты, тематические статуэтки.

К Пасхе готовятся не только продовольственные ритейлеры – например, в магазинах сувениров и интерьерного декора полно весенне-пасхальных композиций, свечей, статуэток, а букетные лавки и отделы предлагают специальные «тематические» букеты и композиции.

Пожилые люди говорят, что важно не только, чтобы на столе стояли крашенки, кулич и творожная пасха, но также важно и то, как это правильно есть, вкушать. А правильно так: отрезать кусок кулича, взять кусочек пасхи и намазать его на кулич.

А еще говорят, что, как правило, хорошей, тёплой погоды на Пасху почти никогда не бывает – обязательно, даже в самый погожий день может резко похолодать, пойдет дождь или снег. Кстати, в этом году прогноз погоды на праздничный день тоже не особо радует – в ночные часы на 2 мая обещают мороз до -2 градусов, а днем будет дождливо и прохладно — всего до +11. Так что любителям пикников и шашлыков придется подождать, все-таки, Пасха – это не очередной повод поесть жареного мяса.

Встречаем Светлое Воскресенье: как испечь кулич и приготовить творожную пасху

19:20, 16.04.2020 2844

Бийский рабочий