Бийск: Побег из ада: в прокат вышел фильм о подвиге советского летчика Девятаева

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Фильм рассказывает о подвиге советского летчика, возглавившего побег группы заключенных из немецкого концлагеря.

Лето 1944 года. Советские войска ведут наступление, но враг еще очень силен. Летчик-истребитель Михаил Девятаев (Павел Прилучный) попадает в плен. Ему предстоит сделать выбор — вернуться в небо, продолжив войну на стороне врага, или отправиться в концлагерь на остров Узедом. Отчаянный ас Девятаев выбирает третье — побег. Но с засекреченного острова, где идут испытания немецких крылатых ракет, нельзя убежать. Зато можно улететь — на аэродроме стоит новейший вражеский бомбардировщик с «оружием возмездия» Третьего рейха на борту. Улететь — и совершить самый дерзкий побег в военной истории.

Тяжелая, но вдохновляющая тема для кинематографа — Великая Отечественная война. Фильмов, посвященных ей, снято уже несколько сотен; вот и история Михаила Петровича Девятаева дождалась момента экранизации. Летчик Девятаев летом 1944 года был сбит вражеской авиацией, попал в плен, откуда вместе с еще несколькими узниками сбежал, угнав немецкий бомбардировщик. По возвращении на Родину Михаил провел немало времени в допросных комнатах, раз за разом рассказывая все подробности заключения и побега, в итоге был признан Героем Советского Союза и представлен к ряду наград.

Впоследствии Девятаев написал две автобиографические книги, про его жизнь и военные достижения было снято несколько документальных фильмов, а теперь настала очередь и полноценной художественной картины. Команда фильма, изначально называвшегося «Побег из ада» (как и одна из книг Михаила Петровича), под руководством известного, пожалуй, всем продюсера и режиссера Тимура Бекмамбетова создала масштабную, увлекательную и напряженную ленту. Конечно, фильм не лишен художественных допущений, но при этом в нем нет излишней «гламуризации» и приукрашивания реальной истории.

— Наш фильм — о дружбе, о людях и о том, что значит любить Родину. Это не просто «стрелялки» обычные и экшн-сцены, это фильм в первую очередь про человеческие отношения, — рассказал актер Павел Прилучный, исполнивший в драме главную роль.

Подход к созданию «Девятаева» был основательным и полным свежих и оригинальных решений. Например, для съемок сцен воздушных боев за основу был взят продуманный физический движок из популярной онлайн-видеоигры War Thunder, а в саундтреке ленты можно услышать песню Марка Бернеса «Любимый город», с большим почтением и старанием перепетую фронтменом группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Ну а титульную роль исполнил знакомый зрителям по сериалу «Мажор» Павел Прилучный, который уже бывал на полях сражений Великой Отечественной — в драматичной фантастике «Рубеж».

Режиссеры: Тимур Бекмамбетов, Сергей Трофимов. В главных ролях: Павел Прилучный, Павел Чинарев, Тимофей Трибунцев, Дарья Златопольская и др.

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Бийский рабочий