Бийск: По итогам визита в Алтайский край Мишустин дал поручения для Минпросвещения

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Премьер поручил разработать предложения по дополнительной поддержке учителей, переехавших на работу в сёла и малые города.
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минпросвещения подготовить предложения по дополнительной помощи педагогам, переехавшим работать в сёла. Подобное поручение дал председатель правительства по результатам рабочей поездки в Алтайский край, сообщается на сайте Правительства России.
— У Минпросвещения есть две недели, чтобы подготовить предложения по дополнительной поддержке учителей, переехавших на работу в сёла и малые города, — говорится в сообщении.
Выполнить поручение ведомство должно до 1 апреля.
Также глава кабмина адресовал еще одно поручение Минпросвещению, Минстрою и Минфину. Ведомства должны проработать вопрос реализации проекта по строительству в Алтайском крае двух школ в рамках механизма государственно-частного партнёрства.
Напомним, Михаил Мишустин посетил Алтайский край 2 марта. Однако, после визита премьера правительство не выделило Алтайскому краю средств на развитие.
Москва после визита Мишустина не выделила Алтайскому краю средств на развитие
09:44, 14.03.2021 1686