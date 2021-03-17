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Алтайский край

Бийск: По итогам визита в Алтайский край Мишустин дал поручения для Минпросвещения

Мар 17, 2021
ГОРНЯК22 18.03.2021

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Премьер поручил разработать предложения по дополнительной поддержке учителей, переехавших на работу в сёла и малые города.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минпросвещения подготовить предложения по дополнительной помощи педагогам, переехавшим работать в сёла. Подобное поручение дал председатель правительства по результатам рабочей поездки в Алтайский край, сообщается на сайте Правительства России.

— У Минпросвещения есть две недели, чтобы подготовить предложения по дополнительной поддержке учителей, переехавших на работу в сёла и малые города, — говорится в сообщении.

Выполнить поручение ведомство должно до 1 апреля.

Также глава кабмина адресовал еще одно поручение Минпросвещению, Минстрою и Минфину. Ведомства должны проработать вопрос реализации проекта по строительству в Алтайском крае двух школ в рамках механизма государственно-частного партнёрства.

Напомним, Михаил Мишустин посетил Алтайский край 2 марта. Однако, после визита премьера правительство не выделило Алтайскому краю средств на развитие.

По итогам визита в Алтайский край Мишустин дал поручения для Минпросвещения1

Москва после визита Мишустина не выделила Алтайскому краю средств на развитие

09:44, 14.03.2021 1686

 

Бийский рабочий

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