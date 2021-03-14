Бийск: «Подозрительно бедные» семьи ограничат в получении социальных пособий

1

Минтруд предложил ограничить детские пособия подозрительно бедным семьям.

Минтруд РФ выступил за корректировку программы поддержки семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет на 2021 год. Бедным семьям ограничат получение выплат в случае, если они покажутся «подозрительно бедными» — то есть, семьями с формально низкими доходами и при этом существенным семейным имуществом, а также семьями без легальных доходов.

По инициативе Минтруда, на получение выплат не может претендовать семья, у которой одновременно есть несколько домов площадью более 40 кв. м на человека. При этом выплата будет предоставляться семьям с квартирами площадью менее 24 кв. м. на человека, дачей, гаражом, одним автомобилем, одним мотоциклом и сбережениями на сумму порядка 250 тыс. руб. Для инвалидов и получателей соцподдержки действуют оговорки.

То есть доходы семьи, обратившейся за выплатой пособия в апреле, будут оцениваться за период с декабря 2019 года по ноябрь 2020 года. Взрослые члены семьи должны иметь какой-либо доход от трудовой и творческой деятельности (заработная плата, авторские гонорары, выплаты по гражданско-правовым договорам), от предпринимательской деятельности (включая доходы самозанятых), пенсии, стипендии, проценты по вкладам, доходы от сдачи имущества в аренду, алименты и социальные выплаты — полное отсутствие их за учетный год у кого-либо из взрослых без уважительной причины может стать основанием для отказа.

В списке уважительных причин отсутствия формального дохода:

уход за детьми для одного из родителей в многодетной семье;

уход за ребенком, если речь идет о единственном родителе (то есть второй родитель умер, пропал без вести или не установлен, то есть отсутствует в свидетельстве о рождении);

уход за ребенком до 3 лет;

уход за ребенком-инвалидом, инвалидом, пожилым человеком старше 80 лет;

обучение на очной форме для членов семьи моложе 23 лет;

срочная служба в армии и трехмесячный период после демобилизации;

прохождение лечения длительностью от трех месяцев;

статус безработного (нужна официальная регистрация в центрах занятости, учитывается до шести месяцев нахождения в таком статусе);

отбывание наказания и трехмесячный период после освобождения из мест лишения свободы.

«Объективная причина» не иметь дохода должна действовать суммарно в течение 10 из 12 месяцев в расчетном году.

Минтруд: правила получения пособий на детей от 3 до 7 лет будут обновлены

13:18, 11.03.2021 960

Бийский рабочий