Бийск: По Алтаю впервые пройдет маршрут ралли «Шелковый путь» • 15.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Бийск: По Алтаю впервые пройдет маршрут ралли «Шелковый путь»

Фев 15, 2021
ГОРНЯК22 15.02.2021

0

Гонка стартует 1 июля в Омске и завершится 11 июля в китайском Урумчи

Впервые за историю существования международного ралли «Шелковый путь», участники которого стартуют в России и финишируют в Китае, маршрут гонки проложен по территории северного ответвления караванной дороги — Республики Алтай, сообщил пресс-центр правительства республики.

— По территории Республики Алтай ралли пройдет впервые, хотя наш Чуйский тракт считается северным ответвлением Великого шелкового пути и был довольно известным торговым маршрутом, который традиционно связывал территорию России с Монголией и Китаем. Задача Республики Алтай состоит в том, чтобы обеспечить безопасное прохождение ралли по территории региона и максимально комфортные условия для участников состязаний, — приводит пресс-центр слова главы региона Олега Хорохордина.

Гонка проводится с 2009 года. В 2020 году ралли было решено отменить из-за пандемии, однако этим летом она возобновляется с соблюдением всех санитарно-эпидемических требований, включая обязательное обследование участников соревнований на коронавирус.

Гонка стартует 1 июля в Омске и завершится 11 июля в китайском Урумчи. Участникам предстоит преодолеть 10 этапов общей протяженностью примерно в 5 тыс. км, причем почти половина дистанции придется на скоростные спецучастки.

В гонке будет задействовано более тысячи человек, из них более 300 — пилоты и спортсмены, которые представят более 40 стран.

Ожидается, что экипажи прибудут в регион 3 июля, а уже 4 июля участникам предстоит преодолеть один из спецучастков гонки. Его маршрут в Республике Алтай пока не раскрывается. Гонка является этапом чемпионата мира по кросс-кантри ралли международной мотоциклетной федерации (FIM), а также этапом кубка мира по ралли-рейдам Международной автомобильной федерации (FIA).

 

Бийский рабочий

Похожая запись

Алтайский край

Змеиногорск: Какого числа в 2021 году будут праздновать китайский Новый год и как он пройдет

Фев 15, 2021
Алтайский край

Горняк22: Более 20 бытовых пожаров произошли в Алтайском крае за сутки

Фев 15, 2021
Алтайский край

Горняк22: Росгвардейцы задержали барнаульца, который напал на администратора в баре

Фев 15, 2021

Статьи по теме

Алтайский край

Змеиногорск: Какого числа в 2021 году будут праздновать китайский Новый год и как он пройдет

Фев 15, 2021
Общество

Горняк22: Три участка алтайской трассы будет перекрыто из-за движения военных колонн

Фев 15, 2021
Общество

Горняк22: Форсаж по-алтайски. Опасный дрифт в центре Барнаула попал на видео

Фев 15, 2021
Алтайский край

Горняк22: Более 20 бытовых пожаров произошли в Алтайском крае за сутки

Фев 15, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar