ГОРНЯК22 04.12.2021
Алтайский край

Бийск: По гололеду с ветерком: какой будет погода на Алтае на выходных 4-5 декабря

Горняк22
10 часов Ago

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Наступающие выходные в Алтайском крае будут неоднородными по погодным условиям

По территории Алтайского края пройдет холодный фронт со смешанными осадками, усилится ветер.

4 декабря, суббота  

В ночь на субботу синоптики обещают в Алтайском крае от 3 до 8 градусов мороза. На большей части территории небольшие, местами умеренные, по востоку и предгорьям местами сильные осадки в виде мокрого снега, снега, местами метели, гололедные явления. На дорогах сильная гололедица, в южных районах местами снежные заносы.

Днем температура составит от -4 до +1 градуса, в отдельных районах небольшой снег. На дорогах сильная гололедица. И ночью, и днем ожидается ветер юго-западного направления, 7-12м/с, местами порывы до 20м/с.

5 декабря, воскресенье  

В ночь на воскресенье в Алтайском краем похолодает до -8…-13 градусов, местами и вовсе возможны морозы до -20. Ночью по востоку края местами небольшой снег. На дорогах сильная гололедица.

В дневные часы температура будет колебаться от 0 до -5 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный 4-9м/с, местами порывы до 14м/с.

По гололеду с ветерком: какой будет погода на Алтае на выходных 4-5 декабря1

В Алтайском крае ожидается ухудшение погоды с ветром, дождем и мокрым снегом

06:03, 03.12.2021 683

 

Бийский рабочий

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