Бийск: По новым стандартам: санатории Белокурихи переоборудуют номера «с подселением»

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В советские времена они были популярны из-за своей низкой стоимости

Отдых по путевке в санатории предполагает не только лечение, оздоровление, но и психологическую разгрузку. Человек должен переключиться с рабочих и домашних проблем. Сделать это, проживая в одном номере с незнакомым человеком, достаточно сложно. В санаториях Белокурихи до некоторого времени, такие номера еще пользовались спросом, но «ковидное» настоящее в том числе, послужило толчком к большим преобразованиям.

Ориентир на семью

В связи с эпидемиологической ситуацией и запросами клиентов, санатории начали постепенно отказываться от такой санаторно-курортной классики, когда в номере размещаются два незнакомых человека.

– Ни для кого не секрет, что одним из наследий советского времени санаторно-курортного бизнеса остается размещение в номерах гостиничного комплекса двух людей в одном номере, – говорит Георгий Белоусов, заместитель генерального директора АО «Курорт Белокуриха». – Так сказать, с подселением. Проанализировав информацию за последнюю пару лет, мы наметили тенденцию к тому, что гости наших санаториев больше не нуждаются в такой модели расселения.

Санаторий «Белокуриха» Фото: Сергей Кулыгин

По словам Георгия Константиновича, сейчас высок спрос на семейные номера, а также классические одноместные.

– Естественно, мы конкурируем и с зарубежными курортами, где такое размещение в принципе не практикуется.

Сейчас санатории Белокурихи берут курс на то, чтобы реконструировать двухместные номера. Или сделать из них семейный, либо уютный одноместный номер.

1 из 27 В настоящее время менее 15 % гостей рассматривают совместный вариант размещения с незнакомым человеком.

Приблизились к сотне

Переоборудование номеров уже началось, в настоящий момент только в санатории «Белокуриха» переоборудовано два этажа с сотней номеров. Далее будет изучена динамика спроса на данную категорию.

Санаторий «Белокуриха» Фото: Сергей Кулыгин

Чтобы переоборудовать номер, в первую очередь, нужно заменить кровать: две односпальных на одну двуспальную шириной 180 см, для семейного размещения. А также сделать косметический ремонт. В течение ближайших двух-трех лет советская практика «с подселением» совершенно уйдет в небытие. При этом, по прогнозам количество гостей санатория не уменьшится.

– Большинство гостей, которые живут в двухместных номерах, — и так семьи, но им приходится спать на раздельных кроватях, – объясняет Георгий Константинович.

Кстати, если человек приехал не с семьей, а, скажем, с другом или родственником, в одном из одноместных номеров различного уровня «звездности» можно установить специальную кровать, которая может трансформироваться в полноценное спальное место шириной 90 см.

Не в тесноте и не в обиде

Обеспечить безопасное проживание в санатории – основная задача его руководства, об этом рассказала Елена Энгельгардт, директор санатория «Белокуриха»:

– На сегодняшний день стало невозможным заселение в один номер двух разных гостей: по возрасту, с разными интересами, из разных городов. Безусловно, невозможно и по той причине, что это стресс, а не отдых. Следовательно, реформа пришла в тот момент, когда стала необходима.

Новые трех- и четырехзвездные номера, и одноместные номера с полноценным дополнительным семейным местом уже востребованы гораздо больше, чем их предшественники.

Татьяна Коваленко, заместитель генерального директора, главный врач АО «Курорт Белокуриха»: – С момента открытия, после остановки санаториев (в прошлом году они не принимали гостей из-за пандемии), мы работаем по методическим рекомендациям, данным Роспотребнадзором для санаторно-курортной организации. Проводим все эпидмероприятия, которые предусмотрены в условиях особого риска развития COVID-19. Мы неукоснительно соблюдаем все меры безопасности, это касается и наших гостей.

Особое внимание – проверке QR-кодов

Санаторий «Белокуриха» Фото: Сергей Кулыгин

Гости из Сибирского округа, которых большинство, и иностранцы, должны предъявить или действующий код, или же один из документов.

Напомним, согласно указу Губернатора Алтайского края, с 15 ноября в гостиницах, пансионатах, домах и базах отдыха, санаториях, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия систему QR-кодов обязательна к исполнению. Тем, кто собирается на отдых, обязательно нужно подготовить:

– действующий QR-код, полученный на портале «Госуслуг», или сертификат о профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции COVID-19 в бумажном варианте;

– действующий QR-код с подтверждением о том, что его владелец перенес новую коронавирусную инфекцию COVID-19 и с даты выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

– медицинский документ, подтверждающий наличие медицинских противопоказаний от вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19, и отрицательный ПЦР-тест, полученный не позднее чем за 72 часа.

Санаторий «Белокуриха» Фото: Сергей Кулыгин

QR-код можно представить как в электронном виде, так и в бумажном варианте.

Бийский рабочий