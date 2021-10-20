Бийск: По прогнозам синоптиков смог в Бийске и Барнауле продержится до 22 октября

0

Общий уровень загрязнения воздуха в этих двух городах региона характеризуется как «повышенный»

Смог сохранится в трех регионах Западной Сибири — Кемеровской, Новосибирской областях и Алтайском крае, где жители ранее жалуются на загрязненность воздуха, до 22 октября. Причиной является обширный антициклон, который за счет слабого ветра препятствует перемешиванию воздуха, сообщили в Западно-Сибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным ведомства, в Новосибирской и Кемеровской областях продолжаются НМУ (неблагоприятные метеоусловия) первой степени.

В Бийске и в Барнауле, по данным Алтайского ЦГМС, 20 октября в ночные и утренние часы метеоусловия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в воздухе города.

— Возможно повышенное содержание взвешенных веществ в отдельных районах города. Такая обстановка продержится из-за обширного антициклона, который за счет слабого ветра мешает перемешиванию воздуха, — сообщили в АЦГМС.

Метеорологическая ситуация будет одинаковая в трех регионах — слабый ветер, изморозь, туманы, антициклон, создание в приземном слое инверсионного задерживающего слоя. Однако такая ситуация продлится до 22 октября – в этот день ожидается усиление ветра, начнется смена потоков на юго-запад с южных и юго-восточных сторон. В Западную Сибирь пройдет воздушная масса из европейской части России с более активным перемешиванием примесей, они будут подниматься вверх.

В период неблагоприятных метеоусловий (НМУ) (например, в сильные морозы при безветренной погоде) в нижних слоях атмосферы накапливаются загрязняющие вещества от выбросов промышленных предприятий и угольных печей в домах частного сектора. Превышение концентраций могут фиксировать, в частности, по токсичному углеводородному соединению первого класса опасности бензапирену, который образуется при сжигании (в том числе нефтепродуктов) и попадает в воздух с выбросами промышленных предприятий. Власти вводят режим НМУ и ограничивают количество выбросов, чтобы снизить негативное воздействие на атмосферу.

Дышать нечем: бийчане второй день жалуются на смог и запах гари

07:13, 19.10.2021 2173

Бийский рабочий