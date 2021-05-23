Бийск: #последнийзвонок2021: бийские выпускники делятся фотографиями с праздника
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Последний звонок — один из важнейших дней в жизни каждого школьника.
22 мая в образовательных учреждениях Бийска прошли «Последние звонки». Школьники с особым трепетом ждали этот день. Кто-то рад попрощаться с детством, а кто-то понял, что ему совсем не хочется расставаться со школой и одноклассниками.
— Но почему все те 11 лет я куда-то так торопилась? — Я запомню каждого, кто был со мной, — пишут выпускники в соцсетях.
Родители школьников тоже делятся впечатлениями и фотографиями со своими повзрослевшими детьми.
«БР» собрал подборку трогательных и атмосферных фото из соцсетей с праздника прощания со школой.
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