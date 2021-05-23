ГОРНЯК22 23.05.2021
Алтайский край

Бийск: #последнийзвонок2021: бийские выпускники делятся фотографиями с праздника

Горняк22
12 часов Ago

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Последний звонок — один из важнейших дней в жизни каждого школьника.

22 мая в образовательных учреждениях Бийска прошли «Последние звонки». Школьники с особым трепетом ждали этот день. Кто-то рад попрощаться с детством, а кто-то понял, что ему совсем не хочется расставаться со школой и одноклассниками.

— Но почему все те 11 лет я куда-то так торопилась? — Я запомню каждого, кто был со мной, — пишут выпускники в соцсетях.

Родители школьников тоже делятся впечатлениями и фотографиями со своими повзрослевшими детьми.

«БР» собрал подборку трогательных и атмосферных фото из соцсетей с праздника прощания со школой.

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Публикация от Vlasova_ (@juli__ya_)

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Публикация от Марина Маландий (@marinamalandii)

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Публикация от Galina Dzuina (@galinadzyuina)

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Публикация от Дмитрий Глебов (@glebov1d)

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Публикация от ЧП БИЙСК. НОВОСТИ. (@chp.biysk)

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Публикация от ＳＯＦＹＡ　ＧＯＲＹＵＮＯＶＡ (@sofya_goryunova)

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Публикация от Елена Смолякова (@elenasmoliakova8)

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Публикация от @korobkov.kostia

Бийский рабочий

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