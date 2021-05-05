Бийск: По выгодному курсу: в Бийске монету в два рубля продают за 300 тысяч рублей

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В Бийске продают монету по цене в 150 тысяч раз выше номинала.

На бийской вкладке объявлений предлагают к покупке монету в два рубля.

Монета — не простая, а юбилейная. Ее выпуск в 2001 году был приурочен к 40-летию полета первого человека в космос. Монета с Гагариным — одна из самых известных и популярных монет 2001 года чеканки.

Что примечательно — встречается она гораздо чаще монеты того же года регулярного чекана, то есть без портретов и выпуска к какой-либо памятной дате. Именно обычная «двушка» считается большой редкостью, поскольку массовым тиражом в 2001 году ее не выпускали. У коллекционеров ее стоимость доходи до 150 тыс. руб.

Монеты с Гагариным оцениваются скромнее — от 50 рублей. При этом самые дорогие экземпляры — те, что были выпущены в Москве (другие выпускали в Санкт-Петербурге). На части московских монет отсутствует знак монетного двора. Этот вариант очень редкий и востребованный у коллекционеров, его стоимость сегодня доходит и до 20 тыс. рублей.

По всей видимости бийская монета с Гагариным — одна их самых дорогих в стране. Ее продают за 300 тыс. руб. Впрочем, продавец указал, что монета эта — особенная, «приносящая удачу». За это, по всей видимости, и наценка.

Бийский рабочий