Бийск: По-летнему тепло: 26 апреля в Алтайском крае воздух прогреется до +22 градусов

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С каждым днем в регионе становится все теплее.

В понедельник, 26 апреля температура воздуха в крае составит +12,+17 градусов. Однако, местами по западу и югу потеплеет до +22 градусов, сообщает Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Осадков при этом не ожидается. Ветер будет юго-восточным, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Бийске днем, 26 апреля воздух прогреется до +15 градусов. День будет облачным, с прояснениями. Теплой будет и ночь: температура не опустится ниже +5 градусов.

По прогнозам синоптиков, новая неделя будет довольно теплой, но дождливой. В Бийске уже начиная со вторника, 27 апреля начнутся дожди, которые продлятся до конца апреля.

Дождливо и прохладно: в Гидрометцентре рассказали, какого лета ждать сибирякам

12:11, 25.04.2021 438

Бийский рабочий