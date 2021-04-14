Бийск: По новому закону: в мэрии Бийска обсудили проблемы вывоза мусора

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В силу вступили новые правила СанПина, где более чётко определены права и обязанности собственников и управляющих организаций.

В обороте ТКО могут и должны произойти серьезные организационные изменения. Новые правила вступили в силу и их уже обсудили на первом за минувший год совещании, в котором приняли участие руководители управляющих организаций (УО), представитель Регионального оператора (РО) и помощник главы города по вопросам обращения ТКО.

С новыми правилами собравшихся познакомила представитель Роспотребнадзора Юлия Роголева. Новые санитарные правила по содержанию населенных мест вступили в силу с 1 марта. Теперь это сборник требований, затрагивающий все стороны жизни в населенных пунктах, включая и оборот ТКО.

К нововведениям СанПина можно отнести организацию установки мусорных площадок в дачных и садовых кооперативах. Они должны содержать не более восьми контейнеров для ТКО и не более двух для сбора крупногабарита. Установлены условия организации мест сбора ТКО на территории медицинских учреждений. Новые правила четко определяют зоны ответственности: кто за что отвечает, с кого за что спрашивать и на каком основании требовать. Конкретика – вот чем отличаются новые правила, которые приняты до 2027 года.

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Итак, организацией и содержанием площадок занимаются управляющие организации. Они же несут ответственность за неисполнение закона. В случае, если жилой многоквартирный дом находится на непосредственном управлении, все эти обязанности автоматически ложатся на собственников.2021-й последний год, когда установкой и строительством мусорных площадок может заниматься муниципалитет. И, по словам помощника главы Андрея Тарана, нынешним летом 10 площадок будет построено за счет бюджета города, но Бийск еще может успеть получить краевую субсидию и построить площадки, оборудовав их контейнерами в частном секторе пригородных поселков. Вопрос субсидирования приобретения контейнеров и площадок, по сведениям Минстроя ЖКХ Алтайского края, будет рассмотрен во второй половине года.

На совещании УК предложено до конца лета полностью оборудовать все мусороприемные шахты контейнерами. Кроме того, новыми правилами четко разграничены полномочия УО и Регоператора. Выкаткой контейнера из шахты должен заниматься сотрудник УО, а не РО. Этот пункт вызвал недоумение представителей УК. По их словам, Регоператор не всегда соблюдает график вывоза, и «ловить» их у контейнеров невозможно. Однако, новым СанПином учтено и это.

Теперь именно управляющие контролируют исполнение графика вывоза мусора, и в случае его срыва обязаны принимать меры, чтобы не допускать образования свалок во дворах.

Кроме того, на совещании еще раз особо подчеркнули, и на это поставлен акцент СанПином, кто должен обеспечивать не только проезд мусоровозов к площадкам, но и доступ к ним жителям, то есть, расчистку проездов, тропинок зимой, водоотведение весной, летом и осенью. Это прямая обязанность управляшек, как представителей собственников. Основание – договор на обслуживание их имущества, к которому относится и место сбора ТКО и КГО.

Уже полтора месяца как новые правила вступили в силу, однако состояние бийских дворов далеко не то что от идеала, его даже удовлетворительным не назовешь. Что и отметила представитель Роспотребнадзора.

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Бийский рабочий