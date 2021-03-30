Бийск: По замкнутому кругу: как выживают бийчане в так называемых «списанных» домах

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Согласно информации интернет-сервиса «ГосЖКХ», в Бийске за последние годы 379 домов официально признаны аварийными.

Часть из них уже расселена, их жители получили новые квартиры. А вот второй части повезло меньше: краевая программа вышла на второй этап, и дома, получившие незавидный статус после 1 января 2017, в нее уже не вошли.

Теперь у жителей трущоб одна надежда – муниципальная программа «Сокращения аварийного жилфонда на территории Бийска на 2020-2030 годы». Денег в бюджете на продуктивную работу в этом направлении нет. Так, на средства муниципалитета на текущий год запланировано расселение всего двух таких домов. Остальным предложено ждать. Кому до 2028 года, кому — до 2030-го… Жители таких домов вынуждены каждый день проходить квест на выживание.

Ленина, 100

Дом № 100 по улице Ленина перешагнул вековой юбилей десять лет назад. Деревянное двухэтажное здание изрядно потрепано временем. В советскую бытность его еще как-то поддерживали в более-менее пригодном состоянии, а вот годы всевозможных реформ его явно подкосили. Причем, в прямом смысле слова. Достаточно взглянуть на перекосившиеся пристройки, громко называемые подъездами.

— Фактически допустимая эксплуатация нашего дома закончилась, – говорит житель дома Андрей Мешангин. – Максимальный срок износа деревянных построек 60 лет. В 2019-ом его признали не просто аварийным, а не пригодным для проживания. Тогда же нам выдали на руки постановление о том, что дом должен быть расселен в 2022 году. Но, только представьте в очереди на расселение наш адрес стоит на 2030 год! Да дом столько не простоит. Он уже сейчас опасен….

— Я живу здесь с 1972-го года. Помню, что его как-то латали в советское время, а как перестройка началась нас забыли, – продолжает печальную историю дома Виктор Сердцев. – Насколько хватает своих сил и средств подмазываем, подбиваем. Но дерево износилось настолько, что гвозди не держит. Его забиваешь, а дерево крошится.

Жители опасаются, что в любой момент может рухнуть кровля – стропила сгнили, перекрытия прогнулись. Если ремонтировать крышу, то целиком — с заменой стропил и мауэрлата. Но выдержат ли изношенные стены новую кровельную конструкцию? Вряд ли.

— Очень переживали во время нынешних ураганов, что наш пристрой просто оторвет, – делится переживаниями семейная пара с маленьким ребенком. – Все гремит, скрипит. С печкой намучались. Дымит так, что с ребенком выходим на улицу часов в пять и до темноты гуляем, чтобы дым из квартиры выветрился

У молодой мамы на глазах выступают слезы обиды за условия, в которых приходится жить.

Приватизировали сараи

Бийчане проживающие в аварийных домах, подобных этому, уже давно не оплачивают коммуналку – разве что за свет и воду. Нет у них и лицевых счетов на капремонты. В разные годы всевозможные комиссии признали, что ремонтировать их нерентабельно и сняли со всех балансов. Даже налог на имущество, по словам жителей этого дома, им не начисляется.

— Квитанции перестали к нам приходить где-то еще в 2005 году. Сначала удивлялись, а потом решили, что это хорошая примета – скоро расселят. Но, оказалось о нас просто забыли, – недоумевает Алена Осокина.

У нее в квартире началась весна. Точнее — талая вода, не стесняясь, льется сквозь дырявую крышу. В дырах, которые остались после обрушения штукатурки, светится обрешетка. Женщина показывает прогнившие балки между вторым и первым этажами. Теперь гадает, когда рухнет в квартиру к нижним соседям.

— Сейчас вся весенняя вода будет у нас под крышей, по гнилому дереву пробежит до первого этажа, – Продолжает пояснять ситуацию Андрей Мешангин. – До масштабных обрушений ждать осталось недолго, а там и беды какой-нибудь дождемся. У нас вопрос к нашей власти есть. Знаем, что ответа не получим, но хотелось бы узнать: почему, когда передавали эти дома под приватизацию, их не привели в порядок? А так получается, что люди приватизировали сараи, а теперь мучаются с ними. В администрации один ответ: эта ваша собственность, поддерживайте в должном состоянии. А если поддерживать уже нечего?

Жители дома по адресу ул. Ленина, 100, записались на прием к замглавы по вопросам ЖКХ и к мэру. Первая встреча должна состояться в мае, вторая — в начале лета. Но сидеть сложа руки все это время здесь не намерены. Решили открыть свой интернет-канал. Будут снимать сериал о своем доме. Видео-ролики планируют размещать в соцсетях. А судя по тому, как быстро дом разваливается, обновление новостей из дома на Ленина будет ежедневным.

Соколовский, 2

Еще один дом, которого уже не должно быть, расположен по адресу пер. Соколовский, 2.

Жители дома должны были встретиться с главой в минувшую пятницу, 26 марта, но встречу без объяснения причин перенесли на понедельник. А ведь в таких домах каждый день на особом счету. В любой из них может произойти ЧП.

— Последний ураган оторвал от нашего дома плашку с проводами, и теперь оголенные провода лежат на снегу! — рассказывает Екатерина Алферова, председатель совета дома №2 по переулку Соколовский. – Мы вызвали энергетиков. Они посмотрели, сказали, что ничего страшного. Мол, главное — свет есть. Спрашиваем: а если замыкание? Ответ нас просто поразил: не волнуйтесь — дом же аварийный. Мы и раньше боялись детей на улицу выпускать, чтобы им что-нибудь на головы не упало, а теперь и совсем страшно стало. Если будут играть рядом, может током ударить – кругом лужи…. Мы не знаем, что нам делать. Куда еще обращаться, чтобы нас услышали?! Мы же люди!

На следующий день после этого телефонного разговора с жителя дома в пер. Соколовский, 2, нам стали присылать фотографии: в квартирах начали обрушаться потолки.

Но встреча Екатерины Алферовой с мэром все же состоялась. Правда, разговор жительницу старого барака не обнадежил.

— Нам сказали, что денег в бюджете нет. Поэтому на расселение до установленного срока нам рассчитывать не стоит, — говорит Екатерина. — Не дали гарантий, что и в 2028 году деньги будут. Сказали, что, если мы не хотим переезжать в маневренный фонд, должны сами ремонтировать и стены, и кровлю. Единственное — сразу же позвонили в энергокомпанию, и обещали, что сорванные ураганом провода заизолируют и приведут в порядок.

Жители второго дома в пер. Соколовский, как сообщили, в поисках выхода из тупика теперь намерены поехать на прием к губернатору. Если не найдут поддержки в крае — поедут в Москву.

Это всего лишь два примера того, как выживают бийчане, в так называемых списанных домах. У них нет управляющих компаний, к ним с неохотой приезжают службы, сроки расселения отодвинуты настолько, что многие из жителей таких домов, не дожидаясь, бросают свои квартиры и уезжают на съемные. Говорят, так дороже, но зато безопаснее. Вот она – классика замкнутого круга.

Жители барака по улице Ударной в Бийске встретят весну в новой квартире

18:14, 23.03.2021 1282

Бийский рабочий