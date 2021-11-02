Бийск: Плюс два новых штамма. Коротко о ситуации с COVID на 2 ноября
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В России выявили случаи заражения южноамериканским штаммом коронавируса «мю» и «лямбда»
- За прошедшие сутки в России выявили 40 402 случая заражения коронавирусом. В первой тройке по числу заразившихся за сутки по-прежнему Москва, Петербург и Подмосковье. На регионы пришлось более двух третей новых случаев, в ряде из них побиты рекорды. В частности, в Крыму их фиксируют 30-й день подряд.
- Дмитрий Песков: главы регионов играют ключевую роль в обеспечении санитарной безопасности граждан в условиях борьбы с коронавирусом, на них лежит большая ответственность.
- В России выявили три случая заражения южноамериканским штаммом коронавируса «мю» и один случай заболевания вариантом «лямбда». Данных о том, что новые штаммы вызывают более тяжелое течение заболевания или устойчив к антителам, нет. Доминировать как в мире, так и России, продолжает штамм «дельта».
- Врачи, работающие с больными COVID-19, жалуются на усталость и опасаются, что она может сказаться на их пациентах. Значительная часть тех, кто работают в красных зонах, не чувствуют поддержки со стороны начальства. Больше 68% опрошенных медработников сообщают, что в ответ на жалобы слышат от начальства предложение уволиться.
- На теневых площадках в даркнете появились предложения от мошенников о продаже европейских электронных сертификатов вакцинации от коронавируса. Их средняя стоимость — около $300. Клиентам мошенники предлагают выбрать страну вакцинации и препарат: AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson или Moderna.
- В России идет пятая фаза эпидемии, считает зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Есть все основания полагать, что ситуацию с распространением коронавируса в мире удастся в целом взять под контроль в ближайшие месяцы, однако необходимо «сохранять постоянную готовность к отражению подобных угроз в будущем», заявил он.
- Словом 2021 года по версии Оксфордского словаря стало vax («вакцина», «вакцинация», «вакцинировать»). От него на фоне массовой прививочной кампании образовались такие неологизмы, как «вакциниста» и «вакси» — по аналогии с селфи.
Испытано на себе: корреспондент «БР» отстояла очередь на прививку от COVID
15:36, 01.11.2021 1873