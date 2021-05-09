Бийск: Площадь перед Мемориалом Славы воинам-бийчанам заполняется людьми

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Бийчане уже возлагают венки и букеты к Мемориалу, а военные и участники парада готовятся к построению.

Ровно в 9.00 в Бийске у Вечного начнется возложение гирлянд, венков, торжественное прохождение военнослужащих к Мемориалу Славы Воинам-бийчанам «Великой Победе – 76 лет!»

Уже сейчас хорошо видно, как формируются колонны юнармейцев и военных, зрители занимают свои места по обе стороны движения парада. Уже сейчас видно, что людей будет много. Как правило, бийчане приходят к Мемориалу семьями, приводят детей, вспоминают своих близких, которые погибли на войне.

Посмотреть из дома на парад можно и онлайн – локация на камерах «Сотрудника» называется «Площадь памяти героев ВОВ».

А мы напоминаем, что это еще не все сегодняшние мероприятия – в течение дня в разных точках города будут проходить праздничные концерты и представления. План мероприятий – здесь.

Победная весна: афиша мероприятий Бийска на 8-9 мая

09:12, 08.05.2021 3472

Бийский рабочий