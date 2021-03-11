Бийск: Пласт штукатурки обрушился на голову жильцов аварийного дома в Бийске

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По переулку Соколовскому в доме №2 на лестничной площадке обрушился пласт штукатурки.

В этот момент там находились мужчина с ребенком. Девочка не пострадала – отец принял удар на себя. Правда, в МЧС обращаться не стали, так как дом еще два года назад должны были снести.

Дом по переулку Соколовский, 2 межведомственная комиссия признала аварийным еще в 2017-ом. Тогда же жителям обещали, что через год их расселят, а затем дом будет снесен, как не подлежащий капремонту.

На днях от стены отошел козырек над подъездом. Дерево сгнило и уже не держит ни гвозди, ни шурупы. Пришлось включить смекалку. Бийчане рассказывают, что нередко приходится даже в квартирах носить маски — стены как решето. Мало того, что от них дует и вынуждены обтягивать их целлофаном, так еще и дым с улицы затягивает внутрь.

Дыры в стенах, ледяные полы, кирпичи в печных трубах… Но самым опасным, считают жители барака, построенного больше 60-ти лет назад, факт, что с признанием аварийности, на дом махнули рукой многие службы. В том числе энергетики. И теперь здесь боятся, что в любой момент может начаться пожар. Сегодня в разрушающемся доме остались те, кому некуда и не на что съехать.

Жители говорят, что в доме кроме приватизированных квартир есть и две муниципальные. Можно предположить, что качество проживания в них ничем не лучше, чем у соседей.

Бийчанки, зимующие в аварийном доме, получили квартиры с браком и недоделками

15:13, 09.02.2021 2952

Бийский рабочий