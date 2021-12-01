ГОРНЯК22 01.12.2021
Алтайский край

Бийск: Платон и Роман Зимоуказатели: почему 1 декабря нужно просить о достатке

Горняк22
14 часов Ago

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Народный праздник Платон и Роман Зимоуказатели отмечается 1 декабря

На Руси Зимоуказателями Платона и Романа прозвали за то, что по их дню судили о том, какой будет начинающаяся зима. «Платон да Роман кажут зиму нам», — говорили наши предки. Если в течении дня случалась перемена погоды, то это означало, что и в течении зимы будет перелом. При этом за погодой наблюдали в течении целого дня: по утру судили о начале зимы, по полудню — о середине, по вечеру — о конце.

По древней традиции, если в семье ощущался недостаток денег, то 1 декабря нужно было обязательно помолиться святым мученикам Платону и Роману о материальном достатке. Сделать это необходимо было до того, как приступать к каким-либо делам. После такой молитвы денежный вопрос должен был непременно решиться. Также святых просили помочь благополучно перезимовать зиму, будущей осенью собрать хороший урожай.

Народные приметы на 1 декабря:

  • Какой этот день — такая и зима.
  • Если на Платона и Романа день теплый, то зима будет теплая.
  • Сколько раз переменится погода в течение дня 1 декабря, столько перемен будет и в предстоящую зиму.
  • Если 1 декабря дует сильный ветер, зимой часто будут вьюги и метели.
  • Если луна на небе находится в светящемся круге, то грядет сильный мороз.
  • Если ворона ходит по дороге, значит, скоро будет оттепель.
  • Появившийся в этот день в доме комар предвещает скорое потепление.
  • Оттепель при юго-западном ветре — ожидай устойчивую пасмурную, снежную погоду, без больших морозов.
  • Зимой шум пролетающего самолета слышен громче и резче обычного — к потеплению.
  • У горящей лучины конец чернеет — ожидай тепло.
  • Грачи появились в стаях галок — к теплой зиме.

Бийский рабочий

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