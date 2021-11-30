Бийск: Плановые отключения: где в Бийске не будет света и холодной воды 30 ноября

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Информация Управления ГОЧС и ПБ г. Бийска

30 ноября в связи с ремонтными работами будет отключена электроэнергия с 9.00 до 16.30 в границах:

ул. Туркменская – ул. 4-й проезд;

пер. Шубенский – пер. Овражный.

С 9.00 до 17.00 по ул. Липового 1-7, 7/1-12.

С 9.00 до 17.00 в границах: по пер. Достоевского – пер. Московский; ул. Кольцова – ул. Герцена.

С 10.00 до 15.00 в связи с ремонтными работами в доме Л/комбинат 15-г, будет отключено ХВС в жилых домах: Л/комбинат 15, 15-а, 15-б,15-в, 15-г, 15-д, 15-ж, 13, 14,16.

Последний день ноября Алтайский край встретит гололедом и плюсовой температурой

06:05, 30.11.2021 166

Бийский рабочий