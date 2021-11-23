ГОРНЯК22 23.11.2021
Алтайский край

Бийск: Плановые отключения: где в Бийске не будет света 23 ноября

Горняк22
8 часов Ago

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Информация Управления ГОЧС и ПБ Бийска

23 ноября с 8-30 до 16-30 в связи с ремонтными работами на ТП 404 будет прекращена подача электроэнергии по ул.:

  • Садовая 81-174,
  • Байкальский 26-59,
  • Телецкий 48-71,
  • Улалинский 62,64,
  • Свердловский 25-36,
  • Уральский 23-ч,
  • Пушкина 90-119,
  • Гоголя 139-155,
  • Веселый 36-45-а,
  • Красильникова 17-62,
  • Тургенева 2-37,
  • Белинского 2-47,
  • Шацкого 6-а-6-л,
  • Смоленский 13-30,
  • Третьяка 31-92.

С 13-00 до 17-00 в связи с ремонтными работами на ТП 120, будет прекращена подача э/э по ул.:

  • Сенная 81-102,
  • Революции 8-61,
  • Телеграфный 48,61,
  • Мопровский 52,54.

С 8-30 до 17-00 в связи с ремонтными работами на ТП 106, будет прекращена подача э/э по ул.:

  • Зеленый клин 21-43,
  • Мерлина 23,25,
  • Гастелло 20,
  • Квартальная 45-56,
  • 2-я Квартальная 1-30,
  • Набережная 33-94а,
  • Красногвардейская 117-172,
  • Форштадская 60-125,
  • Мельничная 1.

Бийский рабочий

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