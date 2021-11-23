Бийск: Плановые отключения: где в Бийске не будет света 23 ноября
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Информация Управления ГОЧС и ПБ Бийска
23 ноября с 8-30 до 16-30 в связи с ремонтными работами на ТП 404 будет прекращена подача электроэнергии по ул.:
- Садовая 81-174,
- Байкальский 26-59,
- Телецкий 48-71,
- Улалинский 62,64,
- Свердловский 25-36,
- Уральский 23-ч,
- Пушкина 90-119,
- Гоголя 139-155,
- Веселый 36-45-а,
- Красильникова 17-62,
- Тургенева 2-37,
- Белинского 2-47,
- Шацкого 6-а-6-л,
- Смоленский 13-30,
- Третьяка 31-92.
С 13-00 до 17-00 в связи с ремонтными работами на ТП 120, будет прекращена подача э/э по ул.:
- Сенная 81-102,
- Революции 8-61,
- Телеграфный 48,61,
- Мопровский 52,54.
С 8-30 до 17-00 в связи с ремонтными работами на ТП 106, будет прекращена подача э/э по ул.:
- Зеленый клин 21-43,
- Мерлина 23,25,
- Гастелло 20,
- Квартальная 45-56,
- 2-я Квартальная 1-30,
- Набережная 33-94а,
- Красногвардейская 117-172,
- Форштадская 60-125,
- Мельничная 1.