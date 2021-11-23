Бийск: Плановые отключения: где в Бийске не будет света 23 ноября

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Информация Управления ГОЧС и ПБ Бийска

23 ноября с 8-30 до 16-30 в связи с ремонтными работами на ТП 404 будет прекращена подача электроэнергии по ул.:

Садовая 81-174,

Байкальский 26-59,

Телецкий 48-71,

Улалинский 62,64,

Свердловский 25-36,

Уральский 23-ч,

Пушкина 90-119,

Гоголя 139-155,

Веселый 36-45-а,

Красильникова 17-62,

Тургенева 2-37,

Белинского 2-47,

Шацкого 6-а-6-л,

Смоленский 13-30,

Третьяка 31-92.

С 13-00 до 17-00 в связи с ремонтными работами на ТП 120, будет прекращена подача э/э по ул.:

Сенная 81-102,

Революции 8-61,

Телеграфный 48,61,

Мопровский 52,54.

С 8-30 до 17-00 в связи с ремонтными работами на ТП 106, будет прекращена подача э/э по ул.:

Зеленый клин 21-43,

Мерлина 23,25,

Гастелло 20,

Квартальная 45-56,

2-я Квартальная 1-30,

Набережная 33-94а,

Красногвардейская 117-172,

Форштадская 60-125,

Мельничная 1.

Бийский рабочий