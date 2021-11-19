Бийск: Плановые отключения: где в Бийске не будет света 19 ноября
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Информация Управления ГОЧС и ПБ Бийска
19 ноября с 10-00 до 15-00 в связи с ремонтными работами будет прекращена подача электроэнергии в домах
- по ул. Матросова 59, 65, 67,
- Чайковского 118.
С 8-30 до 16-30 в связи с ремонтными работами будет прекращена подача электроэнергии:
- по ул.Амурская 1-39, 24Б-24Г,
- ул. Луговая 1-22,
- пер. Свердловский 1-9,
- пер. Байкальский 1-12.
С 9-00 до 16-30 в связи с ремонтными работами будет прекращена подача электроэнергии:
- по ул. Васильева 75, 77/1.
С 9-00 до 13-00 в связи с ремонтными работами будет прекращена подача электроэнергии:
- ООО «Горно-Алтайск» АЗС ,
- пер. Липового, 4/1, вышка «Мегафон».