Бийск: Плавать больше не придется: на ул. Декабристов установили систему по отводу воды

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Работы по отводу воды в специальные приёмники проведены в районе АБ в Бийске.

На улице Декабристов в районе АБ, там, где после дождей много лет подряд появлялась огромная лужа, проведены работы по отводу воды из СОГ в специальные приёмники.

Как ранее поясняли в мэрии Бийска, дорогу на Декабристов сделали в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Однако к началу осенних дождей работы завершить не успели и решение, благодаря которому ливневая вода должна была уходить с этого участка, находилось в процессе реализации — здесь была установлена емкость для сбора воды, однако сама труба к ней подведена не была. Поэтому в последний день сентября на АБ вновь раскинулось «море». В администрации обещали, что работы по прокладке трубы начнутся в ближайшее время.

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В минувшие выходные тяжёлая техника приступила к работе на этом месте. От колодцев, которые находятся на улице Декабристов, рабочие проложили трубы к водоприёмникам. Они расположены недалеко от тротуаров. Судя по раскопкам, работы на участке полностью не завершены.Теперь коммунальщикам, как минимум, предстоит восстановить нарушенное благоустройство.

То, как будет работать система и поможет ли она избавить отремонтированный участок от затопления, покажут дожди. В дальнейшем построенные на Декабристов дождеприёмники намерены подвести к проектируемой ливневой канализации.

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Бийский рабочий