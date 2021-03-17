Бийск: Платить за тепло и горячую воду в Бийске теперь можно в рассрочку

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Функция, позволяющая получить рассрочку долга за тепло и горячую воду появилась в мобильном приложении СГК.

В обновленной версии мобильного приложения СГК появилась новая функция «Рассрочка». С ее помощью потребители могут заключить соглашение о поэтапной оплате задолженности за отопление и горячую воду.

— Это хорошая возможность погасить долг для тех, кто не может заплатить его сразу в полном объеме. Конечно, лучше не копить долги, но если вы оказались в подобной ситуации, то специалисты СГК готовы помочь вам, — отмечают в компании.

Клиенты Сибирской генерирующей компании могут самостоятельно заключать соглашение об оплате услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения в рассрочку.

Однако, вкладка «Рассрочка» доступна при следующих условиях:

задолженность от 2-х месяцев;

минимальная сумма долга — 1000 рублей;

максимальный срок оплаты, предоставляемый для выбора клиенту, — 7 дней (при заключении соглашения через мобильное приложение потребитель должен внести первоначальный взнос в течение 7 дней, о сроках оплаты оставшейся части он сможет договориться со специалистом теплосбытового подразделения);

минимальный размер платежа от основной задолженности — 25% (это первоначальный взнос, который должен осуществить клиент, о дальнейших размерах сумм оплаты с потребителем также будет договариваться специалист теплосбытового подразделения).

Для того чтобы самостоятельно заключить соглашение об оплате, житель должен выбрать в мобильном приложении в разделе «Лицевой счет» вкладку «Рассрочка». Обновленная версия мобильного приложения доступна на платформах App Store и Google play. Функция «Рассрочка» появилась для всех регионов.

Получить консультацию по задолженности можно получить у сотрудников контактного центра СГК в рабочее время (пн. — чт. 8:00 — 20:00, пт. 8:00 — 19:00) по телефону в Бийске: 8 (3854) 23-07-30.

Бийский рабочий