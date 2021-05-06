Бийск: Пик тепла: 6 мая в Алтайском крае ожидается 30-градусная жара

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Впервые за эту весну столбики термометров поднимутся до отметки +30.

В четверг, 6 мая в Алтайском крае температура воздуха составит +25,+30 градусов. Днем осадков не ожидается, сообщает Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Ночная температура в крае составит +9,+14 градусов. Преимущественно без осадков, в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Бийске по прогнозам синоптиков до 30-градусной жары пока не дойдет.

6 мая в городе воздух прогреется до +26 градусов. День будет облачным с прояснениями. Ночные температуры составят +7, +14 градусов.

Отметим, что в 2020 году в Бийске воздух прогрелся до +30 градусов еще в апреле. 23 апреля в городе установилась жара, было +30 градусов, а 24 апреля воздух прогрелся до +32 градусов.

В этом году природа не спешит так баловать бийчан и зачастую, даже при теплой погоде, дует ветер. В этот раз после пика тепла дневные температуры в городе вновь пойдут на спад. И до середины мая в городе, по прогнозам, не будет теплее +20 градусов.

Гидрометцентр: жителям Алтайского края на праздниках повезет с погодой

12:36, 01.05.2021 694

Бийский рабочий