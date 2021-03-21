Бийск: Пьяного постояльца санатория в Белокурихе пришлось успокаивать росгвардейцам

0
Мужчина дебоширил, а после замечания избил сотрудника санатория.
Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал агрессивного гражданина, нарушавшего порядок пребывания в оздоровительном учреждении Белокурихе и причинившего побои сотруднику санатория. Об этом сообщают в региональном управления ведомства.
В ночное время на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал «Тревога» из городского санатория. На охраняемый объект прибыла группа задержания Росгвардии. Администратор оздоровительного учреждения пояснил, что посетитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, выражался грубой нецензурной бранью, мешал другим гражданам отдыхать. А после того, как сотрудник санатория сделал ему замечание, постоялец попросту избил его.
Стражи правопорядка задержали дебошира. Им оказался житель Кемеровской области. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали подозреваемого сотрудникам полиции.