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Алтайский край

Бийск: Пьяного постояльца санатория в Белокурихе пришлось успокаивать росгвардейцам

Мар 21, 2021
ГОРНЯК22 22.03.2021

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Мужчина дебоширил, а после замечания избил сотрудника санатория.

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал агрессивного гражданина, нарушавшего порядок пребывания в оздоровительном учреждении Белокурихе и причинившего побои сотруднику санатория. Об этом сообщают в региональном управления ведомства.

В ночное время на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал «Тревога» из городского санатория. На охраняемый объект прибыла группа задержания Росгвардии. Администратор оздоровительного учреждения пояснил, что посетитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, выражался грубой нецензурной бранью, мешал другим гражданам отдыхать. А после того, как сотрудник санатория сделал ему замечание, постоялец попросту избил его.

Стражи правопорядка задержали дебошира. Им оказался житель Кемеровской области. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали подозреваемого сотрудникам полиции.

Бийский рабочий

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ГОРНЯК22

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