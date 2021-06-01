Бийск: Пять человек погибли в результате ДТП на трассе в Алтайском крае

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Произошло лобового столкновения двух легковых автомобилей.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 110 км автомобильной дороги К-05 между населенными пунктами Мартыново и Ельцовка (в районе поворота на Троицкий пруд).

На трассе произошло лобового столкновения двух легковых автомобилей. В автомобиле Ниссан находилось 5 человек (3 мужчин, 2 женщины — 1 несовершеннолетняя). В автомобиле Субару находился один человек, после столкновения автомобиль сгорел.

Пять человек погибли. Выжила лишь пятнадцатилетняя девочка, которая госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба МЧС Алтайского края. По словам министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова, реанимационная бригада транспортирует пострадавшую для оказания экстренной помощи в Бийскую центральную городскую больницу.

Представителями полиции осуществлено оцепление места ДТП. Организована работа психологов Главного управления на месте ДТП.

Губернатор края Виктор Томенко проинформирован о ДТП. Он поручил министру здравоохранения взять на личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшей.

В Бийске резко возросло количество ДТП с участием детей

10:26, 31.05.2021 869

Бийский рабочий