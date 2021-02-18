Бийск: ПФР: за ковидный год в Алтайском крае резко сократилось количество пенсионеров • 18.02.2021 • ГОРНЯК22

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Число пенсионеров Алтайского края за 2020 год уменьшилось на 15 тысяч.

Об этом в ходе пресс-конференции рассказал управляющий региональным отделением Пенсионного фонда России Борис Трофимов. Причем количество летальных исходов среди пожилых людей, по сравнению с предыдущим годом, увеличилось на 4,5 тысячи.

— Это достаточно тяжелая цифра, — сказал глава ведомства. По его словам, причина смертности – пандемия коронавируса.

Также в Алтайском крае за минувший год уменьшилось количество работающих пенсионеров. По словам Бориса Трофимова, в 2019 году их насчитывалось около 115 тысяч, в 2020-м – 109 тысяч.

По данным на 1 февраля, в Алтайском крае насчитывается 739,8 тысяч пенсионеров. Из них пенсии по старости получают 618,7 тысяч человек, по инвалидности – 20,8 тысяч, по случаю потери кормильца – 21,6 тысяч, социальные пенсии – 73,5 тысяч.

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13:45, 18.01.2021 1845

Бийский рабочий