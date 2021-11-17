ГОРНЯК22 17.11.2021
Алтайский край

Бийск: Pfizer будет испытывать новый препарат от COVID на жителях Барнаула

Горняк22
7 часов Ago

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Соответствующее разрешение компания получила от Росздравнадзора

Американская фармкомпания Pfizer получила разрешение на проведение в России клинических испытаний эффективности препарата ингибитор протеазы+ритонавир для профилактики COVID-19, сообщают «Ведомости».

Препарат будет исследоваться среди взрослых, контактировавших в домашних условиях с пациентами с симптоматическими проявлениями коронавируса. В испытаниях, которые будут проводиться в ряде государственных и частных медучреждений в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Смоленске, Екатеринбурге, Красноярске, Барнауле и других городах, примут участие 90 человек.

В испытаниях лекарства в виде таблеток участвуют 7000 человек из разных стран, в том числе России. В случае одобрения препарата локальными регулирующими органами компания намерена обеспечить его доступ на рынках всех этих стран.

Лекарство снижает риск госпитализации и смерти на 89% среди пациентов с ковидом, если они принимают таблетку в течение трех дней после постановки диагноза, утверждает корпорация.

15 ноября министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил в интервью ТАСС о том, что в России ведется разработка препарата, который поможет вылечиться от коронавируса на ранних стадиях. О каком именно лекарстве идет речь, он не уточнил. О препарате Pfizer министр заявил, что «это лишь один из препаратов, по которому пока завершен второй этап клинических исследований». Мурашко также отметил, что лекарство должно стоить «разумных» денег, чтобы стать доступным для всех.

Pfizer будет испытывать новый препарат от COVID на жителях Барнаула1

Больницы Алтайского края получили инновационное лекарство для лечения ковида

12:44, 20.05.2021 3447

 

Бийский рабочий

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