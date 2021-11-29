Бийск: Певица Глюкоза предложила сделать курилки для старшеклассников в школах
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Дочь певицы уже два раза отчисляли из учебных заведений за курение вейпа во время занятий
СМИ обратили внимание на интервью, которое в сентябре певица Глюкоза (Наталья Ионова) дала YouTube-каналу «Джарахов». В интервью Глюкоза созналась, что ее дочь дважды выгоняли из школы за курение вейпа. Певица призналась, что дочь Лида «немножко не справляется со своей свободой».
— Но с другой стороны: а где детям курить? Они в машине едут с родителями — там не могут. Из школы их не выпускают. А есть дети, которые курят! Ну сделайте детям уже место для курения, — высказалась Глюкоза.
Добавим, что осенью 2021 года научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Галина Сахарова рассказала, что никотиновая зависимость среди курильщиков школьного возраста возросла в шесть раз после появления на рынке электронных сигарет.
РИА «Новости» опросило депутатов Госдумы, согласны ли они с предложениями Глюкозы, депутаты отреагировали ответом, что установка курилок в школах не лучшая идея, это противоречит предназначению школы, нельзя поощрять вредные привычки.
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