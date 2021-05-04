Бийск: Песков прокомментировал сокращение январских каникул из-за долгих майских

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Дмитрий Песков уточнил, что длинные нерабочие дни в мае связаны с рекомендациями эпидемиологов.

Вопрос сокращения новогодних каникул не обсуждается, никаких решений на этот счёт не было, заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также напомнил, что нерабочие дни в мае обусловлены борьбой с коронавирусом — который пока не побеждён.

— Не знаю, такой информацией не располагаю… Вряд ли, наверное, подлежат какой-то компенсации дальнейшей вот эти дни, — цитирует слова Пескова «ТАСС».

По его словам, такая идея в администрации президента РФ не обсуждается.

— Гуляем мы не ради того, чтобы гулять, а по рекомендациям специалистов-эпидемиологов, с коими согласился президент. И гуляем мы на фоне того, что коронавирус пока не побежден, эпидемия пока продолжается, она не ушла полностью, — отметил Песков.

Напомним, 23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому россияне в мае будут отдыхать с 1 по 10 мая. При этом в документе отмечено, что на зарплате продление праздников отразится не должно.

«Тепло, шашлык!»: что бийчане думают о длинных майских выходных

15:11, 24.04.2021 1491

Бийский рабочий