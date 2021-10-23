ГОРНЯК22 24.10.2021
Алтайский край

Бийск: Перевалили за 400: статистика COVID по Алтайскому краю на 22 октября

Горняк22
17 часов Ago

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В Алтайском крае за сутки зарегистрировано 401 случай коронавируса, выздоровело 149 пациентов, умерло 24 человека, от COVID-19-20.

За минувшие сутки в крае зарегистрирован 401 новый случай заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией:

  • Барнаул — 106,
  • Бийск — 36,
  • Рубцовск — 28,
  • Алейск — 21,
  • Заринск — 12,
  • Белокуриха — 11,
  • Бийский, Егорьевский, Шипуновский районы — по 9 заболевших,
  • Табунский район — 8,
  • Зональный, Ключевский, Поспелихинский, Топчихинский районы — по 7,
  • Камень-на-Оби, Яровое, Алейский, Волчихинский, Локтевский районы —  по 6,
  • Змеиногорский, Калманский, Михайловский, Солонешенский, Хабарский районы — по 5,
  • Новоалтайск, Каменский, Солтонский, Третьяковский, Угловский, Усть-Калманский районы — по 4,
  • Курьинский, Немецкий национальный, Новичихинский, Павловский, Тальменский районы — по 3,
  • ЗАТО Сибирский, Славгород,  Благовещенский, Быстроистокский, Косихинский, Крутихинский, Мамонтовский, Первомайский, Петропавловский, Романовский, Рубцовский, Смоленский, Целинный районы по — 2,
  • Бурлинский, Залесовский, Красногорский, Ребрихинский районы — по 1.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 84 645 человек, в т. ч. 6397 детей. Выздоровели 60 972 человека (+ 149). Умерли 6 023 человека (+ 24), все взрослые, в том числе по причинам смерти: короновирусная инфекция – 4 694 человека (+ 20); иные причины смерти – 1 329 человек (+ 4)

.По состоянию на 22 октября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3780 человек. Кроме этого, 423 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 808 (+10 за сутки), из них подключено к аппаратам ИВЛ – 288 (-6 за сутки).

Минздравом края развернуто 4578  коек, к кислороду имеют подключение 3329, с ИВЛ – 359. Резервных коек: 4578-3780-423 — 375.

25 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.234 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Бийский рабочий

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