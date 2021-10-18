Бийск: Первые кадры: киноэкипаж пилотируемого корабля «Союз МС-18» вернулся на Землю

2

Самочувствие экипажа хорошее.

Корабль «Союз МС-18» с космонавтом Олегом Новицким, режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд приземлился в степи в Казахстане в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган.

— ЕСТЬ ПОСАДКА! «Казбеки» дома! Точное время касания 07:35:44 по московскому времени. Спускаемый аппарат пилотируемого корабля #СоюзМС18 стоит вертикально и взят под охрану. Самочувствие экипажа хорошее, — сообщили в Роскосмосе.

Первый канал и Роскосмос вели прямы трансляции встречи экипажа. В прямом эфире было видно, что члены экипажа довольно бодры, они улыбались и даже дали небольшое интервью журналистам.

Фото: https://vk.com/roscosmos

Космонавтам передали подарки, которые они заказали будучи на МКС. Юлия Пересильд попросила букет ромашек, Клим Шипенко хотел по кино-традиции разбить тарелку, а космонавт Олегом Новицкий получил березовый сок с Алтая. Большая пресс-конференция с киноэкипажем состоится 19 октября.

Киноэкипаж «Союз МС-18» встретят алтайским березовым соком

Фото: https://vk.com/roscosmos

09:25, 17.10.2021 551

Бийский рабочий